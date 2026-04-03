Η επίδραση του μπάσκετ της (περσινής) Παρί, εμφανίστηκε και στο παιχνίδι της Βιλερμπάν με τον Ολυμπιακό.

Στην όμορφη Λυών και την έδρα της μπασκετικής Βιλερμπάν ο Ολυμπιακός επιχειρεί να ανέβει για πρώτη φορά την τρέχουσα σεζόν στο ρετιρέ της κατάταξης, λίγες ώρες πριν την τελευταία «διαβολοβδομάδα» της κανονικής περιόδου που θα υποδείξει εν πολλοίς και την θέση των ερυθρολέυκων στον μαραθώνιο της Euroleague.

Η παρέα του Ντόρσεϊ, του Βεζένκοφ και του Φουρνιέ συνήθως δυσκολεύεται να καθαρίσει παιχνίδια που μοιάζουν φαινομενικά τα λιγότερο επικίνδυνα για να χάσεις έδαφος. Αλλά αυτά είναι που συνήθως χαλάνε το… μυαλό του.

Ιδίως κόντρα σε ομάδες που δεν έχουν τίποτα να χάσουν. Όπως η Βιλερμπάν του Πουπέ που βρίσκεται στον «πάτο» της βαθμολογίας όπως αναμενόταν και στην έναρξη.

Ένα σύνολο που «τρέχει» βέβαια στο ανοιχτό γήπεδο με κάθε ευκαιρία, βάζοντας διαρκώς ένταση στο παιχνίδι του. Για να συμβεί βέβαια αυτό, πρέπει να ανοίξει το ροτέισον. Όπως έκανε και στην πρώτη περίοδο με τον Ολυμπιακό.

Η Βιλερμπάν πριν καν ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο, χρησιμοποίησε και τους 12 διαθέσιμους παίκτες που πάτησαν παρκέ. Άλλοι περισσότερο κι άλλοι λιγότερο.

Ένα στυλ παιχνιδιού που εκσυγχρονίστηκε και άλλαξε με την περσινή Παρί και τον… τρελό της ρυθμό.