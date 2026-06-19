Τι κοινό έχει η μπασκετική Ελλάδα της περιόδου 2026-27 και ένα σπάνιο για τα δεδομένα της Euroleague κατόρθωμα;

Μπορεί το εκάστοτε άθλημα στη βάση του να είναι το ίδιο σε όλο τον κόσμο, παρόλα αυτά η κάθε διοργάνωση έχει τα δικά της χαρακτηριστικά που διαφέρουν και την κάνουν να ξεχωρίζει σε σχέση με την όποια Μέκκα. Και όπου Μέκκα στο μπάσκετμπολ, φυσικά το… βελάκι δείχνει NBA.

Μπορεί εκεί τα ρεκόρ, τα νούμερα και τα επιτεύγματα να αποτελούν καθημερινότητα, δεν ισχύει ωστόσο το ίδιο και στη Euroleague. Άλλοι οι πρωταγωνιστές βέβαια, άλλη και η προσέγγιση και το DNA της διοργάνωσης ωστόσο.

Τρανταχτό παράδειγμα οι αριθμοί… ορόσημο σε κάθε θεσμό, με πιο πρόσφατη «απόδειξη» την ιστορική 50άρα του Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις. Πρωτοφανές και πρωτόγνωρο νούμερο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, κάθε άλλο για τα αμερικανικά.

Όπως ακριβώς συμβαίνει δηλαδή και με τα triple doubles. Σπάνιο επίτευγμα στα μέρη μας, ακόμα και στις εγχώριες λίγκες πολλώ δε μάλλον στη Euroleague, σύνηθες και με το παραπάνω αν όχι καθημερινό στο NBA.

Και κάπου εκεί εμπλέκεται και η Ελλάδα με την επιστροφή του Νικ Καλάθη και την προκείμενη επισημοποίηση της συνεργασίας του Ολυμπιακού με τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ. Κι αυτό διότι ο σαφώς και πιο ισχυρός πολυπλεύρως κόσμος της πορτοκαλί θεάς στα μέρη μας, θα εμπεριέχει τους μοναδικούς δύο εν ενεργεία παίκτες με «τριπλή» εμφάνιση στη Euroleague.

O φερόμενος ως νέος παίκτης του Ολυμπιακού ήταν ο τελευταίος που μπήκε στα βιβλία της ιστορίας της Euroleague τον Φεβρουάριο του 2024 όταν μέτρησε 11 πόντους, άλλα τόσα ριμπάουντ και 20 (!) ασίστ απέναντι στη Βιλερμπάν με τη φανέλα της Μπασκόνια. Παιχνίδι στο οποίο σημείωσε και ρεκόρ σε τελικές πάσες σε έναν αγώνα για το επίπεδο της Euroleague.

Ο προηγούμενος από εκείνον που τα είχε καταφέρει, ήταν ο νέος γκαρντ του ΠΑΟΚ, Νικ Καλάθης. Με την φανέλα του Παναθηναϊκού την περίοδο 2018-19, είχε σημειώσει triple double σε ματς της Euroleague απέναντι στη Μπούντουτσνοστ με 11 πόντους, 12 ριμπάουντ και 18 ασίστ σε 36’44”.

Πρωτομάστορας ήταν τη δεκαετία των 00’s ο κορυφαίος στη δημιουργία ψηλός που έχει βγάλει ίσως το ευρωπαϊκό μπάσκετ μαζί με τον Νίκολα Γιόκιτς. Ο Νίκολα Βούισιτς που συνέδεσε το όνομά του και με τον Ολυμπιακό τη διετία 2008-10, είχε δύο triple-doubles στη Euroleague το 2005-06 και 2006-07 που έμεναν χωρίς συντροφιά για πάνω από μία δεκαετία. Και τα δύο με τη φανέλα της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Το δεύτερο μάλιστα συνέβη με αντίπαλο την Ολύμπια Λιουμπλιάνας σημειώνοντας 27 πόντους (!), 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ ενώ είχε προηγηθεί η γεμάτη βραδιά απέναντι στην πολωνική Πρόκομ με 11 πόντους, 12 ριμπάουντ και 11 ασίστ.