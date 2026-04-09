Με κεκτημένη ταχύτητα η Βαλένθια στο πρώτο ημίχρονο της «μάχης» με τον Παναθηναϊκό.

Όλες τις επιθετικές αρετές της ξεδίπλωσε η Βαλένθια στο πρώτο ημίχρονο της 37ης αγωνιστικής της Euroleague με τον Παναθηναϊκό στην πανέμορφη και φουτουριστική «Roig Arena».

Οι «νυχτερίδες» που θέλουν να μετουσιώσουν την εξαιρετική τους παρουσία στην τρέχουσα περίοδο της Euroleague καταλαμβάνοντας το πλεονέκτημα της έδρας, έβαζαν την μπάλα όπως ήθελαν στο «πράσινο» καλάθι. Ιδίως μέχρι το 17′, βάζοντας ούτε λίγο ούτε πολύ 56 πόντους στον Παναθηναϊκό που πρέπει να σκληρύνει ως προς την αμυντική του λειτουργία.

Ο αριθμός αυτός αποτελεί τη χειροτέρη φετινή επίδοση στα μετόπισθεν για τους «πράσινους» σε εκτός έδρας παιχνίδι της φετινής σεζόν αλλά όχι τη χειρότερη γενικά. Μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, η Παρί έβαλε 58 πόντους στο πρώτο μέρος στο ΟΑΚΑ πριν από μερικές εβδομάδες, φεύγοντας με το «διπλό» εν τέλει.

Το «τριφύλλι» βέβαια δεν έχασε απολύτως την επαφή του με το σκορ ακολουθώντας με 47 πόντους.