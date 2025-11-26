Τρομερές δηλώσεις από τον Κέντρικ Ναν, που δήλωσε πως θέλει να δει τον αριθμό του να αποσύρεται στην οροφή του Telekom Athens Center!

Ο Κέντρικ Ναν έκανε εντυπωσιακό ξέσπασμα στο τρίτο δεκάλεπτο απέναντι στην Παρτίζαν, δίνοντας στον Παναθηναϊκό την απαραίτητη ώθηση για να φτάσει στο άνετο 91-69 (25/11). Ο Αμερικανός γκαρντ γέμισε τη στατιστική του με 26 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ, συγκεντρώνοντας συνολικά 39 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

Μιλώντας στη NOVA, ο Ναν ήταν ξεκάθαρος για το μέλλον του με τους «πράσινους»:

«Για μένα η απάντηση στο αν θα μείνω ή θα φύγω είναι απλή. Ο Παναθηναϊκός είναι σαν σπίτι μου. Υπέγραψα το συμβόλαιό μου πέρσι και τώρα όλα λειτουργούν άψογα. Δεν έχω ούτε μια στιγμή αμφιβολίας για την παραμονή μου. Οι συνθήκες είναι ιδανικές, η χημεία στα αποδυτήρια εξαιρετική, με σέβονται όλοι και έχω ηγετικό ρόλο. Νιώθω πραγματικά χαρούμενος. Θα ήταν όνειρό μου να δω κάποτε τον αριθμό μου να αποσύρεται από την ομάδα».

Ο Κέντρικ Ναν έβαλε… μπρος και ζητάει ακόμα περισσότερα! Ο Κέντρικ Ναν ήταν «καυτός» κόντρα στην Παρτιζάν, όμως ο ίδιος φαίνεται πως ζητά ακόμα περισσότερα από τον εαυτό του!

Στη συνέχεια τόνισε: «Όλα ξεκινούν από εμένα. Έχω μεγάλες απαιτήσεις από τον εαυτό μου και δουλεύω αδιάκοπα για να παίζω σε αυτό το επίπεδο – πλέον μου βγαίνει φυσικά. Κι όμως, η στήριξη του κόσμου είναι τεράστια. Με κρατάει σε εγρήγορση, μου δίνει δύναμη».

Ο πρώην NBAer στάθηκε και στον Κώστα Σλούκα: «Μπορεί να ακούγεται κοινότοπο, αλλά ο Σλούκας το έχει φτάσει στο απόλυτο. Σε αυτό το επίπεδο κάνει τα πάντα στο γήπεδο! Είναι εξαιρετικά δύσκολο να τον περιορίσεις ή να τον σταματήσεις».