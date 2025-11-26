Ο Κέντρικ Ναν έκανε εντυπωσιακό ξέσπασμα στο τρίτο δεκάλεπτο απέναντι στην Παρτίζαν, δίνοντας στον Παναθηναϊκό την απαραίτητη ώθηση για να φτάσει στο άνετο 91-69 (25/11). Ο Αμερικανός γκαρντ γέμισε τη στατιστική του με 26 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ, συγκεντρώνοντας συνολικά 39 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.
Μιλώντας στη NOVA, ο Ναν ήταν ξεκάθαρος για το μέλλον του με τους «πράσινους»:
«Για μένα η απάντηση στο αν θα μείνω ή θα φύγω είναι απλή. Ο Παναθηναϊκός είναι σαν σπίτι μου. Υπέγραψα το συμβόλαιό μου πέρσι και τώρα όλα λειτουργούν άψογα. Δεν έχω ούτε μια στιγμή αμφιβολίας για την παραμονή μου. Οι συνθήκες είναι ιδανικές, η χημεία στα αποδυτήρια εξαιρετική, με σέβονται όλοι και έχω ηγετικό ρόλο. Νιώθω πραγματικά χαρούμενος. Θα ήταν όνειρό μου να δω κάποτε τον αριθμό μου να αποσύρεται από την ομάδα».
Στη συνέχεια τόνισε: «Όλα ξεκινούν από εμένα. Έχω μεγάλες απαιτήσεις από τον εαυτό μου και δουλεύω αδιάκοπα για να παίζω σε αυτό το επίπεδο – πλέον μου βγαίνει φυσικά. Κι όμως, η στήριξη του κόσμου είναι τεράστια. Με κρατάει σε εγρήγορση, μου δίνει δύναμη».
Ο πρώην NBAer στάθηκε και στον Κώστα Σλούκα: «Μπορεί να ακούγεται κοινότοπο, αλλά ο Σλούκας το έχει φτάσει στο απόλυτο. Σε αυτό το επίπεδο κάνει τα πάντα στο γήπεδο! Είναι εξαιρετικά δύσκολο να τον περιορίσεις ή να τον σταματήσεις».