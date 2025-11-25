Ο Κέντρικ Ναν ήταν «καυτός» κόντρα στην Παρτιζάν, όμως ο ίδιος φαίνεται πως ζητά ακόμα περισσότερα από τον εαυτό του!

Ο Παναθηναϊκός έμοιαζε… ασταμάτητος κόντρα στην Παρτιζάν, έχοντας έναν «σεληνιασμένο» Κέντρικ Ναν.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 91-69 (25/11), στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Euroleague και έτσι, πέτυχαν την τέταρτη διαδοχική τους νίκη. Ανέβασαν με τον τρόπο αυτό το ρεκόρ τους στο 9-4.

Ο Αμερικανός είχε… κέφια και τελείωσε το ματς, ως πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού. Οι Σέρβοι έδειξαν πως δεν μπόρεσαν να βρουν «αντίδοτο» για να τον σταματήσουν.

Συνολικά, ο Κέντρικ Ναν πέτυχε 26 πόντους, ενώ είχε και 7 ριμπάουντ, μαζί με 4 ασίστ, όντας καταλυτικός για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος φαίνεται πως σκέφτεται ήδη τα επόμενα. Ο Αμερικανός δήλωσε «διψασμένος» για ακόμα περισσότερα και στοχεύει σε… τριπλ-νταμπλ!

«Ξεκινήσαμε λίγο άσχημα, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε πιο επιθετικά και φτάσαμε στη νίκη. Εγώ παρέμεινα ψύχραιμος και έκανα το παιχνίδι μου.

Δεν σταματάω εδώ, θέλω κι άλλα. Έκανα το νταμπλ-νταμπλ, τώρα θέλω να πετύχω και τριπλ-νταμπλ», ανέφερε ο Κέντρικ Ναν.