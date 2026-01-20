Ο Ολυμπιακός ξέρει πως να… γειώνει την Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ απ’ όταν επέστρεψε ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Τι έγινε την τελευταία φορά που έφυγε με το «διπλό»;

Ο τελικός του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακός απέναντισ την Μπάγερ Λεβερκούζεν μετατόπισε νωρίτερα του συνηθισμένου για Ελλάδα (19:15) το παιχνίδι με την Μακάμπι Τελ Αβίβ το βράδυ της Τρίτης (20/1), για την 23η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» που υποδέχονται την δίχως τον πρώτο της σκόρερ Λόνι Γουόκερ ιστορική «ομάδα του λαού», θέλοντας να διευρύνουν το αήττητο σερί τους και να δώσουν συνέχεια έναν μήνα που έκλεισε – αρχής γεννομένης από το παιχνίδι με την Βιλερμπάν στο ΣΕΦ – ιδανικά.

Ο διακόπτης έχει γυρίσει στο μεγάλο Λιμάνι και όλος ο οργανισμός του Ολυμπιακού – σχεδόν πλήρης πια – ατενίζει με μεγαλύτερη αισιοδοξία το εγγύς και όχι μόνο μέλλον.

Απέναντι σε μία ικανή επιθετικά ομάδα που ανέβηκε αγωνιστικά κι εκείνη μετά την ψήφο εμπιστοσύνης που έδωσε η διοίκηση στον Οντέντ Κάτας. Με μια φιλοσοφία βέβαια «όσα βάλουμε κι όσα φάμε» τον τελευταίο ενάμιση χρόνο αφού η Μακάμπι είναι 4η σε ενεργητικό πόντων (89.4 ανά ματς) αλλά 2η σε παθητικό (92.2).

Ο Ολυμπιακός πέρα από την αγωνιστική υπεροχή που φαίνεται πως έχει στα… χαρτιά τουλάχιστον, μπορεί να αισθάνεται άνετα κοιτάζοντας και το παρελθόν αφού η παράδοση είναι με το μέρος του. Ιδίως όταν παίζει στο γήπεδό του κόντρα στην Μακάμπι.

Πιο συγκεκριμένα οι Πειραιώτες παραμένουν αήττητοι από την επιστροφή του Γιώργου Μπαρτζώκα στον «ερυθρόλευκο» πάγκο και μετά, μετρώντας πέντε νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια (99-93 Απρίλιος 2025, 89-72 Γενάρης 2024, 95-89 Γενάρης 2023, 90-73 Νοέμβρης 2021, 85-82 Οκτώβρης 2020). Γεγονός που έχει γείρει και την πλάστιγγα ενός κλάσικ ζευγαριού προς το μέρος του (19-13 από το 2000 και έπειτα).

Για να βρει κανείς το τελευταίο «διπλό» της Μακάμπι στον Πειραιά, πρέπει να γυρίσει αρκετά πίσω. Πιο συγκεκριμένα τη σεζόν του Covid-19, όταν οι Ισραηλινοί είχαν διαλύσει τον Ολυμπιακό στην έδρα του με 65-90.

Οι ανοικοκύρευτοι Πειραιώτες με τα τόσα σκαμπανεβάσματα τους μήνες εκείνους, είδαν την ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου να περνάει σαν… σίφουνας από την έδρα τους ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στα τελευταία λεπτά.

Γιώργος Πρίντεζης και Μπράντον Πολ δεν είχαν βοήθειες για έναν Ολυμπιακό που χρειαζόταν το restart. Και ήρθε σταδιακά με την επιστροφή του πολυνίκη προπονητή του πλέον στον πάγκο του. Σε εκείνη την εμφατική για την Μακάμπι βραδιά, ο δικός του πλέον Τάιλερ Ντόρσεϊ είχε σύρει τον… χορό με 19 πόντους (3/6 διπ., 4/6 τριπ., 4 ριμπ., 3 ασ.), όσους είχε και ο Σκότι Γουίλμπεκιν.

Σημείο αναφοράς μέσα στη ρακέτα ήταν δύο ακόμα πρώην παίκτες του. Οθέλο Χάντερ και Κουϊνσι Έισι είχαν μαζί 16 πόντους και 13 ριμπάουντ, μοιράζοντας τον χρόνο παρουσίας στο παρκέ. Διψήφιος σε εκείνο το ματς ήταν και ο μετέπειτα παίκτης του Παναθηναϊκού Νέιτ Γουόλτερς με 10 πόντους και 4 τελικές πάσες.

Γιατί ο Μπαρτζώκας πιστεύει πως οι ομάδες χρειάζονται υπομονή; Ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξήγησε τους λόγους, για τους οποίους πιστεύει πως κάθε ομάδα χρειάζεται υπομονή.

Από εκείνο το παιχνίδι σε ένα ΣΕΦ με αρκετά κενά καθίσματα, σε πλήρη αντίθεση με ό,τι συμβαίνει τα τελευταία χρόνια των υψηλών πτήσεων, έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Και κατά βάση η δυναμική των δύο ομάδων.

Ο Ολυμπιακός το βράδυ της Τρίτης (20/1) ακόμα κι αν δεν πιάσει τα πιο υψηλά στάνταρ απόδοσής του, αν καταφέρει να περιορίσει το short roll των φιλοξενούμενων και δεν επιτρέψει στην περιφέρεια της Μακάμπι να τρέξει και να βρει ρυθμό, τότε έχει τον πρώτο λόγο για την 14η νίκη του στη διοργάνωση που θα τον φέρει εντός 6άδας, ακόμα και με παιχνίδι λιγότερο (με την Φενέρ στο ΣΕΦ).