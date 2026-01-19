Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ (20/01, 19:15), στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής στην Euroleague.

Στο πλαίσιο της media day για την αναμέτρηση, ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε σε διάφορα ζητήματα, ενώ μεταξύ άλλων, εξήγησε γιατί θεωρεί πως οι ομάδες χρειάζονται υπομονή.

«Έχω πολύ ξεκάθαρη άποψη για αυτό το πράγμα. Έχω βαφτιστεί και εμμονικός γι’ αυτό. Δεν θέλω να πηγαίνω σε παραδείγματα παικτών που πήγαν για να ενισχύσουν ως βροντερές μεταγραφές και από τότε παίζουν χειρότερα ή χάνουν. Αυτό που θέλω να πω είναι πως υπάρχει ένας κορμός ανθρώπων που δουλεύει εδώ και στον Ολυμπιακό πρέπει να το σεβαστούμε γιατί έχουν κατακτήσει πολλά. Ο κόσμος θέλει να δένεται με πρόσωπα, από την άλλη θέλει και καινούργιους. Είναι μια ισορροπία που πρέπει να έχεις για να μην επηρεάζεσαι από την άποψη της κοινής γνώμης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Είναι σε καλό μομέντουμ η Μακάμπι. Επιθετικά είναι από τις καλύτερες ομάδες της Ευρωλίγκα, αμυντικά κάνει πολλά τρικς που μπερδεύουν τον αντίπαλο, μπερδεύουν και τους ίδιους. Οπότε οι παίκτες μας πρέπει να μείνουν πιστοί στο πλάνο. Επιθετικά παίζουν περίεργα με πολλά short roll, η δημιουργία του Μπλατ είναι σημαντική. Είναι μια ομάδα ιδιαίτερη και πολύ επικίνδυνη και γιατί είναι σε καλό μομέντουμ, αλλά και για τον τρόπο που παιζει».

Για το αν δεν υπάρχουν άλλες απουσίες πέραν του Μόρις: «Έτσι ξέρω μέχρι τώρα. Έχουμε μια προπόνηση ακόμα, τα πράγματα είναι έτσι».

Για την παρουσία των τριών ψηλών στη 12άδα: «Το νορμάλ είναι να πηγαίνεις σε ένα ροτέισιον 2 από τους 3, εκτός ιδιαίτερων αναγκών. Με βάση το πώς είναι ο αντίπαλος, τη φόρμα, το πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή δεν έχω σκεφτεί ποιους δύο από τους τρεις θα χρησιμοποιήσουμε. Και οι 3 θα είναι και μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αλλά εξαρτάται πώς πάει το παιχνίδι. Το γεγονός ότι έχω και τους τρεις με κάνει χαρούμενο».

Για το αν βλέπει αυτά που θέλει από τους παίκτες του στα τελευταία παιχνίδια: «Για κάθε προπονητή το ζητούμενο είναι να δουλεύει μέσα στη χρονιά, όσο του επιτρέπουν τα τωρινά δεδομένα, με λίγες προπονήσεις, πολλά βίντεο, ατομικά και ομαδικά και έμφαση στο τι θέλει η ομάδα. Είχαμε πει ότι όταν γύριζαν όλοι θα παίζαμε όλο και καλύτερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι σε κάθε ματς θα παίζουμε καλά. Ο ανταγωνισμός είναι υψηλού επιπέδου στην Ευρωλίγκα, τα παιχνίδια συνεχόμενα και δεν ξέρεις πόσο συγκεντρωμένοι είναι οι παίκτες για να παίξουν 3 ματς σε 4-5 μέρες. Έχοντας βάθος στο ρόστερ και επίγνωση ότι ο δεύτερος γύρος μετράει διπλά, θα είμαστε έτοιμοι να παίξουμε με βάση τις δυνατότητές μας».

Για το αν η νίκη με τον Παναθηναϊκό άλλαξε την κατάσταση: «Συνήθως η ομάδα που κερδίζει αδειάζει και χαλαρώνει. Κάθε παιχνίδι έχει τη σημαντικότητά του. Η σημαντικότητα σε αυτό το ματς είναι ο απόηχος 1-2 μέρες μετά και το πρόβλημα που φέρνουν τα μίντια και ο κόσμος στις ομάδες. Δεν είναι τόσο το αγωνιστικό. Και στη Μπολόνια είχαμε παίξει πολύ καλά και με τη Βαλένθια για 3 δεκάλεπτα. Είμαστε σε μια περίοδο βελτίωσης και θα πάμε μέχρι τέλους έτσι. Τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό είναι η ιδιαιτερότητα 1-2 μέρες μετά».

Για την αποθεραπεία του Μόντε Μόρις: «Είναι πολύ ικανοποιημένοι και από τη δουλειά που κάνει. Δεν έρχεται να μου κάνει κάποιος ενημέρωση για το πώς πάει. Έχει μια ρουτίνα που ακολουθεί πιστά και βελτιώνεται. Έχει ένα σώμα που δεν είναι σέντερ, να έχει πολύ μεγάλο βάρος. Καλύτερα να μείνουμε σε αυτά που έχουμε τώρα και αυτό που έχουμε είναι πως ο Μόρις δεν παίζει αύριο».

Για τον εσωτερικό ανταγωνισμό: «Ο εσωτερικός ανταγωνισμός βοηθάει πάντα μια ομάδα. Κάποιος που δεν έχει σίγουρα λεπτά συμμετοχής πρέπει να κάνει μεγαλύτερη προσπάθεια. Είναι ευχάριστο να συμβαίνει. Είναι ένας υγιής ανταγωνισμός για τα λεπτά και το ρόλο του καθενός. Πρέπει να συμβαίνει αυτό».