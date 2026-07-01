Τα «παιχνίδια» της ιστορίας και οι παραλληλισμοί βρίσκουν… πάτημα και κοινές συνισταμένες στη συνθήκη που βρίσκει η Μπεσίκτας, επιστρέφοντας στη Euroleague.

Η θολή και αβέβαιη κατάσταση της Μονακό, μιας και η Μπουργκ τα έβαλε κάτω και έκρινε τη συμμετοχή της στη Euroleague ως… καταστροφή, έβαλε την Μπεσίκτας και πάλι σε πρώτο πλάνο.

Λίγο πριν την άφιξη μίας νέας εποχής στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, οι Τούρκοι επανέρχονται με τρεις ομάδες στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της γηραιάς ηπείρου αφού δίπλα στις Εφές και Φενέρ, ήρθε να προστεθεί και η Μπεσίκτας.

Η ομάδα της πρωτεύουσας που έπαιξε και στους τελικούς του πρωταθλήματος και το έχει ψάξει αρκετά τα τελευταία χρόνια, επενδύοντας χρήματα για να επιστρέψει στο προσκήνιο.

Μία δικαίωση – που ήρθε πλαγίως αλλά ουδεμία σημασία έχει – και για τον Σέρβο ομοσπονδιακό προπονητή Αλεμπίγιεβιτς που κάθεται στον προπονητικό θώκο από το 2023.

Κάπως έτσι η Μπεσίκτας «κλείνει» την 20άδα των ομάδων που θα συντελέσουν την Euroleague της περιόδου 2026-27, επιστρέφοντας στη διοργάνωση έπειτα από σχεδόν μία 15ετία.

Κοινός παρανομαστής του τότε με το τώρα; Οι επιτυχίες του Ολυμπιακού. Η Μπεσίκτας βρήκε και άφησε τους Πειραιώτες στην κορυφή της Ευρώπης αφού έπαιξε στον θεσμό τη σεζόν 2012-13 ενώ στο τέλος εκείνης της περιόδου, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν κατακτήσει το πρωτάθλημα και στην Ελλάδα. Ακριβώς δηλαδή όπως συμβαίνει και τώρα.

Κάπως δηλαδή όπως τα έχει πει και ο Γιάννης Βαρθακούρης aka Πάριος. «Όλα όπως τ’ άφησες είναι…»