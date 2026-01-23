Σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα, η «Βασίλισσα» δεν εξετάζει απλά το ενδεχόμενο να γίνει μέλος του νέου πρότζεκτ του ΝΒΑ στην Ευρώπη αλλά έχει ήδη συμφωνήσει.

Αυτό μάλιστα, αν επιβεβαιωθεί και ανακοινωθεί τότε θα αποτελέσει πραγματική «βόμβα μεγατόνων» στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και όχι ένα ακόμα δημοσιογραφικό κλισέ, μιας και αφορά κοτζάμ Ρεάλ Μαδρίτης.

Το NBA Europe έρχεται με σκοπό να δημιουργήσει μία νέα τάξη πραγμάτων στους κύκλους της «πορτοκαλί θεάς» στη γηραιά ήπειρο. Κι όσο δεν ανακοινώνεται η υπογραφή νέων συμβολαίων μετόχων (Ρεάλ, Φενέρ, Βιλερμπάν), τόσο «οργιάζουν» τα σενάρια ως προς το φιλόδοξο πρότζεκτ.

Ένα τελευταίο τέτοιο μάλιστα, έρχεται να βάλει ακόμα μεγαλύτερη «φωτιά». Σύμφωνα με την ισπανική AS, μοιάζει ειλημμένη απόφαση να σπάσει το δίπολο και η Ρεάλ Μαδρίτης να μην ακολουθήσει το «ναι» της Μπαρτσελόνα στην ανανέωσή της με την Ευρωλίγκα.

Κατά τα γραφάς λοιπόν, οι «μερένγκες» έχουν μεταφέρει στη νέα διοργάνωση που προσκάλεσε αντιπροσωπεία συλλόγων τις προηγούμενες ημέρες για να τους εξηγήσει μέσω της ηγεσίας το πλάνο, την αφοσίωσή τους. Και την πρόθεσή τους να κάνουν το… άλμα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των ισπανών, η Ρεάλ Μαδρίτης θα εισχωρήσει στο NBA Europe αφήνοντας στα «κρύα του λουτρού» την Ευρωλίγκα, σε αντίθεση με την Μπαρτσελόνα. Αναμενόταν βάσει ιστορικότητας, οι δύο αυτές ομάδες να πάνε… πακέτο.

Η «AS» εξήγησε ότι έχει σφραγιστεί το deal για να αποτελέσει η Ρεάλ Μαδρίτης την «ναυαρχίδα» του νέου αυτού εγχειρήματος. Όχι ως προς την θεωρία αφού δεσμεύτηκε να εγκαταλείψει την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.