Σύμφωνα με δημοσίευμα της MARCA, η Ρεάλ Μαδρίτης καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποκτήσει τον Χάιμε Πραντίγια, ο οποίος ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του στη φετινή «καυτή» της Βαλένθια.

Οι Μαδριλένοι, μετά από μια σεζόν χωρίς τίτλο, βρίσκονται σε φάση ριζικών αλλαγών, ενώ μάλιστα το μέλλον του Σέρτζιο Σκαριόλο στον πάγκο της ομάδας κρίνεται αβέβαιο. Έτσι, είναι διατεθειμένοι να δαπανήσουν ένα σημαντικό ποσό για να ενισχύσουν το ρόστερ τους.

El @RMBaloncesto tira la casa por la ventana por Pradilla en una operación de 11 millones https://t.co/GgrwiYChsS pic.twitter.com/beY1BU2hM3 — MARCA Baloncesto (@MarcaBasket) June 29, 2026

Συγκεκριμένα, η «Βασίλισσα» προσφέρει στον διεθνή Ισπανό ψηλό, ο οποίος αγωνίζεται στη Βαλένθια από το 2020, πενταετές συμβόλαιο με συνολικές απολαβές 11 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ σκοπεύει να καλύψει και buy-out, που ανέρχεται στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Ο Πραντίγια αποτελεί βασικό πυλώνα των «νυχτερίδων», έχοντας καταγράψει την περασμένη σεζόν 6,8 πόντους, 4,1 ριμπάουντ και 1,9 ασίστ κατά μέσο όρο, σε 44 αναμετρήσεις της EuroLeague, στις 32 εκ των οποίων ξεκίνησε στην αρχική πεντάδα.