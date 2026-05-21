Ο Εργκίν Αταμάν πήρε «θέση», σε όσα «ακούγονται» τον τελευταίο καιρό και αφορούν το μέλλον του στον Παναθηναϊκό.

Ο Εργκίν Αταμάν είναι στο επίκεντρο της επικαιρότητας τις τελευταίες ημέρες, μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από το Final-4 της Euroleague και τη συζήτηση που έχει «ανοίξει» γύρω από το μέλλον του.

Τα σενάρια εντάθηκαν ακόμη περισσότερο τις τελευταίες ώρες, όταν έγινε γνωστό πως η προγραμματισμένη συνάντηση του Τούρκου τεχνικού με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο δεν έγινετελικά.

Παρ’ όλα αυτά, ο Εργκίνα Αταμάν ήταν κανονικά στην προπόνηση της Πέμπτης (21/05) και καθοδήγησε τους «πράσινους».

Ο έμπειρος προπονητής μίλησε στο «TRT Spor» για την κατάσταση που επικρατεί στον Παναθηναϊκό, επιχειρώντας να χαμηλώσει τους τόνους γύρω από τα δημοσιεύματα και τις φήμες των τελευταίων ημερών.

Όπως τόνισε, όλα λειτουργούν φυσιολογικά στο «τριφύλλι», ενώ ξεκαθάρισε πως ο βασικός στόχος της ομάδας παραμένει η κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος.

Παράλληλα, ο ΕργκίνΑταμάν χαρακτήρισε «παραμύθια» όσα γράφονται και ακούγονται στον Τύπο σχετικά με εσωτερικά ζητήματα της ομάδας του.

Αναλυτικά, τι είπε ο Εργκίν Αταμάν:

«Είμαι απογοητευμένος που δεν καταφέραμε να προκριθούμε στο Final Four. Ο στόχος μας είναι το ελληνικό πρωτάθλημα. Όλα που γράφονται στον Τύπο είναι παραμύθια και μία προσπάθεια για να δημιουργηθεί μία αρνητική ανταπόκριση που θα διασπάσει την ενότητά μας. Όλα είναι κανονικά».