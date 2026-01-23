Δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία πως ο Γενάρης ταιριάζει… γάντι στον Σάσα Βεζένκοφ. Κάθε που πιάνει το κρύο για τα καλά, ο Βούλγαρος πάουερ φόργουορντ του Ολυμπιακού «ζεσταίνεται» και μετά «άντε, πιάστε τον.»

Μετά από δύο αγώνες αποπροσανατολισμού τον περασμένο Νοέμβρη σε Μιλάνο και κόντρα στην Παρί, ο Σάσα Βεζένκοφ επανήλθε στις εργοστασικές του ρυθμίσεις ανεβάζοντας κατακόρυφα την απόδοσή του.

Ο σούπερ σταρ των «ερυθρολεύκων» αποτελεί μαζί με τον Τόμας Γουόκαπ την σταθερά των πρωταθλητών Ελλάδας που δεν μεταβάλεται. Βρίσκεται σε εξαιρετικό φεγγάρι με 24,2 πόντους κατά μέσο όρο μέσα στο 2026 στην Ευρωλίγκα. Μία πραγματική «καλαθομηχανή» που έχει αποκτήσει σαφές προβάδισμα στην άτυπη κούρσα του MVP της κανονικής διάρκειας.

Δύο μέρες μετά την απολαυστική παρουσία του απέναντι στη Μακάμπι, ο Βεζένκοφ μπήκε στον αγώνα με την Εφές (68-74) με το πόδι πατημένο στο γκάζι. Έβαλε 12 πόντους σε 10′ συμμετοχής, έχοντας κάνει… ταρίφα το δηψήφιο νούμερο σε σκοράρισμα από την πρώτη κιόλας περίοδο. Και έκανε τον Μόντε Μόρις να «τρίβει τα μάτια του» από ικανοποίηση.

Στο δεύτερο μέρος η σαφώς πιο aggresive αμυντική λειτουργία της Εφές τον περιόρισε στον βαθμό του δυνατού, υποχρεώνοντάς το σε 1/6 τρίποντα συνολικά. Ακόμα κι έτσι βέβαια, ο πρώην ΝΒΑερ έβαλε το… χεράκι του στο πρώτο «ερυθρόλευκο διπλό» στην Πόλη κόντρα στην Εφές μετά από σχεδόν 3000 μέρες, όντας μάλιστα ο πρώτος σκόρερ του αγώνα (19π.).

Η συχνότητα των αγωνιστικών του επιτευγμάτων, έχουν αλλοιώσει τρόπον τινά τον ενθουσιασμό γύρω από αυτά. Όλοι περιμένουν από τον Σάσα Βεζένκοφ να λάμψει, εκείνος τους επιβεβαιώνει και στην τελική μοιάζει σαν «μία ακόμα ημέρα στη δουλειά.» Παρότι τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Γι’ αυτό και άλλες κινήσεις/ενέργειές του που δεν σχετίζονται αμιγώς με την δική του απόδοση, λαμβάνουν συχνά μεγαλύτερης αποδοχής.

Όπως για παράδειγμα το βλέμμα γεμάτο νόημα που «έριξε» στον προπονητή του Γιώργο Μπαρτζώκα μετά το μακρινό τρίποντο στο οποίο ευστόχησε ο Άλεκ Πίτερς. Ο Έλληνας προπονητής δεν ήταν ευχαριστημένος με τα αρκετά (7 στο πρώτο μέρος) χαμένα αμυντικά ριμπάουντ της ομάδας του και βλέποντας την Εφές να πλησιάζει σε μονοψήφιο αριθμό τη διαφορά σχεδόν τρία λεπτά πριν την ανάπαυλα, σήκωσε εκ νέου τον Βεζένκοφ για να μπει.

Παρόλα αυτά ο Αμερικανός φόργουορντ μετουσίωσε σε ασίστ την πάσα του Γουόκαπ για ένα συνηθισμένο Pick N’ Pop. Αμέσως τότε ο Βεζένκοφ κοίταξε τον προπονητή του που χειροκρότησε τον Πίτερς και άμεσα του έδωσε την εντολή να καθίσει στον πάγκο. Σαν να του είπε και ο ίδιος «κράτησέ τον μέσα, το αξίζει.» Όπερ και εγένετο.

Περίπου μία ώρα αργότερα και ενώ οι «ερυθρόλευκοι» άντεξαν στην επιστροφή της Εφές, την οποία οι ίδιοι έβαλαν στη διεκδίκηση του ματς αν και είχαν βρεθεί στο +18, ο Βεζένκοφ κέρδισε ξανά το χειροκρότημα. Όχι για μία στάση του ως προς τους συμπαίκτες του αλλά διότι κατευθυνόμενος προς τα αποδυτήρια δεν αγνόησε μερικούς φίλους της Εφές, μικρούς και μεγάλους που τον φώναξαν.

Ο MVP του 2023, άκουσε τις φωνές και παρότι συνομιλούσε με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη γύρισε προς το μέρος τους και έσπευσε να υπογράψει αυτόγραφα και να φωτογραφηθεί μαζί τους. Μία όμορφη στιγμή για τον αθλητισμό, μία μικρή αλλά σημαντική νίκη έναντια στον φανατισμό και την τοξικότητα.