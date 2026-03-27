Ο μαραθώνιος της Euroleague μπαίνει στην τελική του ευθεία με την τελική 10άδα να μοιάζει ασφαλής. Ή και όχι; Η μοναδική που μπορεί να τρυπώσει έρχεται με… φόρα.

Στο πρόγραμμα της Euroleague το βράδυ της Πέμπτης (26/3) στο δεύτερο ουσιασικά σκέλος της 34ης αγωνιστικής, το ελληνικό ενδιαφέρον έμοιαζε πιο ισχνό από άλλες φορές.

Ο Ολυμπιακός είχε δώσει το παιχνίδι του νωρίτερα, αυτό με την Παρί, μετά από σχετικό αίτημα των Γάλλων, ενώ ο Παναθηναϊκός ετοιμαζόταν για το πολύ σημαντικό παιχνίδι με την ελλιπέστατη Μονακό στο ΟΑΚΑ.

Εκτός των άλλων, εξαιρουμένης της Ρεάλ Μαδρίτης που ήταν όμως το ακλώνητο φαβορί στην κόντρα με την Εφές, καμία άλλη άμεσα εμπλεκόμενη δεν έδινε αγώνα.

Παρόλα αυτά στο Βελιγράδι των ξενιτεμένων, θα έβγαινε το μοναδικό σύνολο που θα μπορούσε να διαφοροποιήσει τη 10άδα. Και δυνητικά να απειλήσει και τον Παναθηναϊκό, πέντε δικές του στροφές πριν το τέλος. Κρατώντας φυσικά την τύχη στα δικά του χέρια μετά τις τρεις σερί νίκες.

Η Μακάμπι επιβίωσε στο θρίλερ με την Ντουμπάι, ψαλίδισε τις ελπίδες της ομάδας του Γκόλεματς που είδε το ποτήρι μισοάδειο για δυο φορές μέσα στην ίδια εβδομάδα και παράλληλα έμεινε ζωντανή στο κυνήγι της 10άδας. Η μοναδική που μπορεί να διαφοροποιήσει τις ισορροπίες για τρεις λόγους.

Αφενός δείχνει σε εξαιρετική κατάσταση, ούσα η πιο φορμαρισμένη ομάδα του τελευταίου διαστήματος με 8-2 ρεκόρ στα τελευταία δέκα παιχνίδια. Η ομάδα του «λαού» που εκμεταλλεύτηκε και την επιστροφή στην φυσική της έδρας έστω και για λίγο διάστημα, έχει επτά νίκες στα οκτώ τελευταία παιχνίδια πλέον και έρχεται με… φόρα.

Αφετέρου έχει το πιο εύκολο πρόγραμμα απ’ όσες καίγονται για νίκες και βαθμούς. Η Μακάμπι Τελ Αβίβ έχει να παίξει στα εναπομείναντα πέντε παιχνίδια για εκείνη με τέσσερις αντιπάλους που βρίσκονται χαμηλότερα από εκείνη και δεν κυνηγούν κάτι (Εφές, Μπασκόνια, Παρί, Βίρτους) και μοναδική με θετικό ρεκόρ την Χάποελ Τελ Αβίβ. Παιχνίδια πάντοτε ειδικών συνθηκών αυτά ανάμεσα σε ομάδες από την ίδια χώρα.

Ένας τρίτος λόγος που αποτελεί… βραχνάς για τις ομάδες του γκρουπ του Παναθηναϊκού (19-14), έχει να κάνει με το γεγονός πως αρκετές από αυτές – με πρώτη και κύρια την Μπαρτσελόνα – έχει να δώσουν μεταξύ τους παιχνίδια άρα θα υπάρχει πάντα κάποιος χαμένος της υπόθεσης αλλά και η πρόσφατη ιστορία.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ υπό τις οδηγίες του Κάτας έχει δείξει τα τελευταία τρία χρόνια πως ξέρει να… φορτσάρει στο φινάλε. Την σεζόν 2022-23 μπήκε στην post season με επτά νίκες και μία ήττα στα τελευταία οκτώ ματς της κανονικής διάρκειας, ενώ και την αμέσως επόμενη σεζόν έκανε πέντε νίκες στα τελευταία έξι παιχνίδια για να βρεθεί στον δρόμο του μετέπειτα πρωταθλητή Παναθηναϊκού, βγάζοντάς του το λάδι.

Ακόμα και πέρυσι που δεν κατάφερε να μπει στη 10άδα, νίκησε στο φινάλε τις Φενέρμπαχτσε και Μονακό που έφτασαν μέχρι τον τελικό του Αμπού Ντάμπι.

Οι Ισραηλινοί δείχνουν αποφασισμένοι να το παλέψουν μέχρι το τέλος, όντας πλέον στο 17-16 της κατάταξης. Δύο νίκες διαφορά δηλαδή από εκεί που οριοθετείται η 10άδα.