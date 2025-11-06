Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού και το ιατρικό σταφ «τρίβουν τα χέρια» τους από ικανοποίηση, βλέποντας τον Κίναν Έβανς να ανεβάζει στροφές δίχως ενόχληση.

Ένα ντεμπούτο που πέρασε από… χίλια κύματα. Έφτασε η ώρα όμως της «γαλήνης» και της αποκάλυψης. Ο Κίναν Έβανς δεν θα μπει αλλά μπαίνει σιγά σιγά στο ροτέισον του Ολυμπιακού, θέλοντας να γίνει ένα πολύ σημαντικό «όπλο» στη… φαρέτρα του Γιώργου Μπαρτζώκα και των πρωταθλητών Ελλάδας.

Γι’ αυτό άλλωστε τον περίμεναν και τον στήριξαν στο Λιμάνι. Το ερώτημα είναι σε ποια κατάσταση θα βρεθεί και ποιον Κίναν Έβανς θα δουν οι φίλοι των Πειραιωτών και της μπασκετικής Ευρώπης εν γένει, μετά από τόσο μεγάλο διάστημα απουσίας.

Ο Αμερικανός γκαρντ που πριν τον τραυματισμό του, ήταν εκ των κορυφαίων στη Euroleague στη θέση του κάνοντας τη διαφορά με τη Ζαλγκίρις Κάουνας, δείχνει να έχει αφήσει πλέον πίσω του τόσο την λίγο πολύ αναμενόμενη οστεοχόνδρινη βλάβη που έθεσε σε αναμονή το ντεμπούτο του, όσο φυσικά και την ρήξη της αριστερής του επιγονατίδας.

Η οποία ήρθε σαν… μαχαιριά για τον ίδιο στα τέλη του Μάη το 2024, ανήμερα του τελικού της Ευρωλίγκας σε ένα παιχνίδι της post season για το λιθουανικό πρωτάθλημα. Υπεύθυνη για τον Γολγοθά – και πάλι – που κλήθηκε να ανέβει μετά την ρήξη αχιλλείου τένοντα τον Γενάρη του 2023. Τελευταιό ματς στην Ευρωλίγκα; Το ημερολόγιο έδειχνε 11/4/2024, αγώνας με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Μία «ερυθρόλευκη» πρεμιέρα που άργησε αρκετά, πλην όμως στο Λιμάνι είχαν αποφασίσει από την αρχή πως δεν θα υπάρξει η παραμικρή βιασύνη στην περίπτωση του Κίναν Έβανς. Καιρός να το… ανταποδώσει;

Μία πολύκροτη υπόθεση, γύρω από την οποία έχει γίνει μπόλικη κουβέντα. Και όπως είναι λογικό, κυριαρχεί η πίεση περί απόδειξης. Τόσο από πλευράς του παίκτη, από τον οποίο οι απαιτήσεις είναι μεγάλες, όσο και από πλευράς προπονητικού σταφ που τον συμπεριέλαβε στα πλάνα της σεζόν, με σημαντικό μάλιστα ρόλο.

Τις τελευταίες ημέρες ο Κίναν Έβανς ανέβασε στροφές. Από τις πολύ δυνατές ατομικές προπονήσεις, μπήκε στις ομαδικές εδώ και περίπου μία εβδομάδα ανεβάζοντας διαρκώς ένταση. Και το πιο σημαντικό, χωρίς να αισθανθεί κάποια ενόχληση.

Η συνέπειά του στον τομέα της φυσικής κατάστασης, έκανε την επιστροφή του τις τελευταίες ημέρες πιο ομαλή. Ιδίως με το ενδεδειγμένο μηχάνημα που αγόρασε πριν από μερικούς μήνες η ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Και βάσει πλάνου, ο Κίναν Έβανς μετράει πλέον όχι μήνες, ούτε εβδομάδες, ούτε καν μέρες. Αλλά ώρες για το επίσημο ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό. Αυτό αναμένεται να έρθει στο παιχνίδι της Κυριακής 9/11 το μεσημέρι στο ΣΕΦ κόντρα στην Καρδίτσα, όπως τόνισε και πάλι ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Πιο σίγουρος πλέον γι’ αυτό σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, αφού έχουν προηγηθεί και μερικές ικανοποιητικές προπονήσεις.

«Χάρηκα πολύ γιατί έχει κάνει δυο πολύ καλές ομαδικές προπονήσεις. Κι αυτός νιώθει καλά αλλά ξέρετε, θα ήθελα να είμαι φειδωλός. Να προσέχω τι λέω. Όχι για να μην τον ματιάσω αλλά διότι είναι μία πολύ ιδιαίτερη περίπτωση μετά από τόση απουσία. Νομίζω όμως πως είναι στην τελική του ευθεία όπως είχα πει και θα ντεμπουντάρει στο παιχνίδι της Κυριακής», τόνισε ο προπονητής των «ερυθρολέυκων».