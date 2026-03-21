Ποιον παίκτη του Παναθηναϊκού αποθέωσε ο Εργκίν Αταμάν, κατά την ομιλία του στα αποδυτήρια, μετά το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα;

Ο Παναθηναϊκός «ξύπνησε» στο φινάλε και έκανε δικό του το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα, επικρατώντας στο Telekom Center με 82-74 (20/03), στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Εργκίν Αταμάν, κατά την ομιλία του στα αποδυτήρια, μετά το φινάλε της αναμέτρησης, εκθείασε την πεντάδα που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση και έφερε το «ροζ φύλλο» αγώνα, ενώ παράλληλα αποθέωσε ξεχωριστά την εμφάνιση του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

«Λοιπόν, στατιστικά είδα ότι ο Νάιτζελ έπαιξε καλά στην επίθεση, ο Κέντρικ, ο Σλούκας… ο Ρογκαβόπουλος έβαλε μεγάλα σουτ. Αλλά ο Χουάντσο έπαιξε καταπληκτική άμυνα στο τελευταίο δεκάλεπτο. Καλή δουλειά Χουάντσο. Καλή δουλειά φίλε», ανέφερε ο Εργκίν Αταμάν.

Ο Ισπανός φόργουορντ έκλεισε το ματς έχοντας 5 πόντους και 9 ριμπάουντ, μαζί με 1 κόψιμο, ενώ έκανε μόλις ένα φάουλ.

