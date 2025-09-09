Μία ιστορία που διαφαινόταν πως θα ξεκαθαριστεί μήνες πριν, όλα έδειχναν πως έφτανε ως προς την ολοκλήρωσή της. Η Αθήνα και το Turk Telekom Center, γνωστό σε όλους ως ΟΑΚΑ, αποτελούσε και εξακολουθεί να αποτελεί το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την ανάληψη του Final Four της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Ωστόσο μία επιστολή της σερβικής κυβέρνησης φέρνει νέα δεδομένα και δεν αποκλείεται νέα αναβολή στην απόφαση και τις οριστικές εξελίξεις. Το μεσημέρι της Τετάρτης (10/9) στη νέα συνεδρίαση των μετόχων της Euroleague είχε βγει προς τα έξω πως θα προχωρούσαν στην τελική ετυμηγορία.

Παρόλα αυτα, παίζει το ενδεχόμενο η τελεσίδικη απόφαση να πάρει παράταση. Παρακάτω παρατίθεται η αιτία από πλευράς του αντίπαλου δέους. Της υποψηφιότητας του Βελιγραδίου που ωστόσο έχει χάσει αρκετούς πόντους λόγω και της κατάστασης στη Σερβία και της πολιτικής αστάθειας.

Το απόσπασμα από την επιστολή της σερβικής κυβέρνησης.

«Αφού λάβαμε την παρουσίαση που δόθηκε στα σωματεία μέσω email, μείναμε κάπως έκπληκτοι, καθώς δεν περιλάμβανε ακριβή δεδομένα και στοιχεία από την επίσημη προσφορά μας, μαζί με εξηγήσεις που μας είναι άγνωστες. Για χάρη της διαφάνειας στη διαδικασία αυτή, σας αποστέλλουμε, μαζί με αυτήν την επιστολή και το email, την επίσημη παρουσίαση και προσφορά του Βελιγραδίου και της Σερβίας, καθώς και την έκδοση που έχετε ήδη λάβει από τη διοίκηση της EuroLeague.

Ο μοναδικός μας στόχος είναι η πλήρης διαφάνεια και τα ίσα δικαιώματα ώστε να παραμείνουμε δίκαιος ανταγωνιστής στη διεκδίκηση της διοργάνωσης του Final Four. Πιστεύουμε ότι έχουμε κερδίσει αυτό το δικαίωμα μέσα από τη δουλειά μας, τη συμπεριφορά μας, τον επαγγελματισμό μας και τη δυνατή συνεργασία μας. Αν, μετά την αξιολόγηση όλων των πληροφοριών και των προσφορών που έχουμε καταθέσει, η απόφαση είναι να απονεμηθεί το Final Four σε άλλη πόλη, θα απευθύνουμε με σεβασμό τα συγχαρητήριά μας στον νικητή».