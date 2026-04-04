Αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα what if του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Τι θα γινόταν αν το κορμί του Νεμάνια Νέντοβιτς δεν ήταν επιρρεπές σε μικροτραυματισμούς; Ή ακόμα και έχοντας ως επίκεντρο τα μέρη μας. Τι θα γινόταν αν δεν έφευγε από τον Παναθηναϊκό και ήταν μέρος της ομάδας που αναγεννήθηκε και κατέκτησε το 7ο αστέρι;

Με υποθέσεις όμως δεν γράφτηκε η ιστορία. Και αυτή αρκετές φορές υπήρξε σκληρή με τον Νεμάνια Νέντοβιτς. Τον Σέρβο χερά που βρίσκεται στην «δύση» της καριέρας του. Αγωνιστικό βίο που δεν μοιάζει εκ πρώτης όψεως να έχει απωθημένα αφού και μια δεκάδια εγχώριων τίτλων κοσμεί το παλμαρέ του και μία ευρωκούπα βρίσκεται εκεί (EuropCup 2017).

Πλην όμως και παρότι έχει φτάσει ήδη τα 261 παιχνίδια σε αυτήν χτυπώντας την πόρτα της all-time 50άδας των συμμετοχών, υπάρχει ένα παράδοξο το οποίο τον ακολουθεί και θέλει ο ίδιος να αποτάξει.

Ο Νεμάνια Νέντοβιτς δεν έχει αγωνιστεί ΠΟΤΕ – απ’ όποια ομάδα κι αν πέρασε – από την post season της Euroleague. Δεν έχει πάρει γεύση από playoffs αφού το πιο… κοντινό σε αυτά, ήταν η παρουσία του στο περσινό μίνι-πρωτάθλημα των play-in με τον Ερυθρό Αστέρα και μετά η συμμετοχή της Μάλαγα πριν από μία δεκαετία (2015-16) στο Top-16 ακόμα τότε της διοργάνωσης.

Κι αν έμοιαζε με τόσο με την εκκίνηση που έκανε η Μονακό στη σεζόν όσο και με τις δυνατότητες της ομάδας, δεδομένη η κατάργηση της… κατάρας, οι συνθήκες που δημιουργήθηκαν στο Πριγκιπάτο έχουν φέρει την περσινή φιναλίστ στο «χείλος του γκρεμού» ως προς την συμμετοχή της στη 10άδα.

Η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη ακόμα τότε, που φιγούραρε στα υψηλά στρώματα της κατάταξης μέχρι και το τέλος του πρώτου γύρου, βρίσκεται στη 10η (19-16 ρεκόρ) θέση μετά το φινάλε της 35ης αγωνιστικής της Euroleague, με την φορμαρισμένη Μακάμπι από πίσω να έρχεται και να απειλεί.

Ακόμα κι αν καταφέρει να κρατήσει την θέση της στην από εκεί μεριά του πίνακα, η ομάδα του Νεμάνια Νέντοβιτς με τα αρκετά και δυσθεώρητα κάποια προβλήματα που έχει εδώ και αρκετές εβδομάδες, δεν σε πείθει πως μπορεί να επιβιώσει από την διαδικασία των play-in. Με μειονέκτημα έδρας αν και εφόσον δεν αλλάξει κάτι δραματικά σε αυτές τις τρεις στροφές.

Κάτι που θα ανακυρήξει και επισήμως… γκαντέμη τον Νεμάνια Νέντοβιτς. Η μοίρα και η προσφορά του στο άθλημα, το χρωστούν στον ίδιο να… λυθούν τα μάγια λίαν συντόμως και να ζήσει την εμπειρία της παρουσίας αρχικά σε μία σειρά αγώνων στην post season και στη συνέχεια όπου βγάλει.