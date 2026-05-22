Όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό στο Final Four της Αθήνας, ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα σημειώσει ιστορική – για το ελληνικό μπάσκετ – επίδοση.

Ολοένα και πιο βαθιά, σε περισσότερα κεφάλαια της ιστορίας του… βιβλίου της Euroleague εμφανίζεται ο Γιώργος Μπαρτζώκας με το πέρασμα των χρόνων. Αν και όπως ο ίδιος συχνά πυκνά – με κάθε αφορμή – τονίζει, τα επιτείγματα και τα ρεκόρ του με τον Ολυμπιακό και όχι μόνο, θα μπουν στη «ζυγαριά» και θα αποτιμηθούν όταν θα αποφασίσει να αποσυρθεί από τους πάγκους. Μέχρι τότε; Θα γράφει νούμερα και αριθμούς αν και ο ίδιος σιχαίνεται την περιαυτολογία.

Μεγάλη λοιπόν η πρόκληση που έχει ο Γιώργος Μπαρτζώκας και η ομάδα του μπροστά τους, στο πέμπτη συνεχόμενο Final Four. Οι «ερυθρόλευκοι» που έχουν φλερτάρει μια φορά στο διάστημα αυτό ανοιχτά και αρκετά με την κατάκτηση του τροπαίου, βρίσκονται ξανά δύο βήματα μακριά από το 4ο της ιστορίας τους.

Όσο κι αν άπαντες θέλουν να αποφορτίσουν όσο το δυνατόν την κατάσταση από τους πρωταγωνιστές, η διεξαγωγή του Final Four στην έδρα του «αιωνίου» δίνει ακόμα μεγαλύτερη αίγλη.

Όπως και να ‘χει, ανεξαρτήτως βέβαια αποτελέσματος ο Έλληνας τεχνικός ετοιμάζεται να πατήσει για πρώτη φορά μία ξεχωριστή κορυφή με ελληνικό φόντο. Μόνο και μόνο με την παρουσία του σε αυτό.

Υπ’ αριθμόν νούμερο επτά μεγάλο ραντεβού για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ο οποίος με το νούμερο αυτό αφήνει πίσω του τόσο τον Δημήτρη Ιτούδη (2015-19 και 2021) που έχει βέβαια δύο κατακτήσεις όσο και τον Γιάννη Ιωαννίδη (1988-90 με τον Άρη, 1994 & 1995 με Ολυμπιακό και 1998 με ΑΕΚ) στις παρουσίες σε Final Four της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Κι αυτό διότι εκτός των έξι «ερυθρόλευκων» (2013, 2022-26), ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει ζήσει την εμπειρία και με την Λοκομοτίβ Κούμπαν το 2016 στο Sinan Erdem της Πόλης.

Κάπως έτσι, ο coach B ετοιμάζεται να πιάσει στα 7 Final Four τους Μπόζινταρ Μάλκοβιτς, Πάμπλο Λάσο και Εργκίν Αταμάν, όπως θα συμβεί και με τον έτερο προπονητή του πρώτου χρονικά ημιτελικού, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Γιατί ο Μπαρτζώκας θεωρεί ότι ο Ολυμπιακός είναι σε καλύτερη μοίρα σε σχέση με πέρυσι; Για την πρόκληση του 5ου συνεχόμενου Final Four του Ολυμπιακού τοποθετήθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του, αποφεύγοντας να σχολιάσει το οτιδήποτε σε σχέση με τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Λιθουανός τεχνικός έχει και έξι παρουσίες σε Final Four σαν παίκτης.

Όλοι αυτοί οι σπουδαίοι προπονητές με την πολύ σημαντική καριέρα, βρίσκονται στο… κατώφλι του «Ντούντα» με 8 Final Four. Τέσσερα λιγότερα από το Νο2 στη λίστα, Ετόρε Μεσίνα που έχει 12 και δέκα λιγότερα από τον «άρχοντα των δαχτυλιδιών» Ζέλικο Ομπράντοβιτς.