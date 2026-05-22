Ο Ολυμπιακός είναι στον τελικό του Final-4, αφού ξεπέρασε το εμπόδιο της Φενέρμπαχτσε (22/05, 79-61) χάρη στα τρομακτικά σερί του!

Ο Ολυμπιακός έβγαλε εις πέρας την πρώτη του «αποστολή» στο Final-4 της Euroleague! Οι Πειραιώτες «μάσαγαν» σίδερα στην άμυνά τους και πέρασαν το εμπόδιο της Φενέρμπαχτσε (22/05, 79-61).

Μία βραδιά που οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν από την πρώτη στιγμή και κατάφεραν να το διατηρήσουν μέχρι και το τέλος της αναμέτρησης.

Πώς ο Ολυμπιακός κατάφερε να «ξεφύγει» από την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους;

Με τα δικά του σερί, στις αρχές των περιόδων, που «εκτόξευαν» και τη διαφορά!

Οι Πειραιώτες μπήκαν με το πόδι πατημένο στο «γκάζι» με το… καλησπέρα. Το εντυπωσιακό 12-0 έδωσε «φτερά» από πολύ νωρίς στους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα που δέχτηκαν καλάθι, έπειτα από σχεδόν 7 λεπτά.

Το ίδιο σκηνικό και στο δεύτερο μέρος. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με 11-0 και μπόρεσε να «μετατρέψει» το 18-12 σε 29-12!

He is the man of the moment 🏄‍♂️ #F4GLORY pic.twitter.com/8Km5ONfayW — EuroLeague (@EuroLeague) May 22, 2026

Σε «επανάληψη» και μετά τα αποδυτήρια. Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν με το μάτι να «γυαλίζει» στην τρίτη περίοδο και έκαναν ξανά ένα δικό τους σερί.

Το 33-24 του πρώτου ημιχρόνου έγινε… αστραπιαία σε 44-24, με τη διαφορά να φτάνει μέχρι και το +20!

Τρία σερί που βοήθησαν πάρα πολύ τους Πειραιώτες να «χτίσουν» και στο τέλος να διαχειριστούν το αποτέλεσμα και να πάρουν τη νίκη. Τρία σερί που είχαν συνολική αξία 34-0!

Πλέον, απομένει ένα… βήμα, ώστε ο Ολυμπιακός να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης, αφού περιμένει μία εκ των Βαλένθια ή Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό!