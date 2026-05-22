Η Φενέρμπαχτσε παρουσίασε δύο πρόσωπα στο ημίχρονο του ημιτελικού με τον Ολυμπιακό στο Κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων και αυτό ήταν έργο Ολυμπιακού.

Το hustle σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ήταν σαν να έζησε… δύο ζωές στο πρώτο εικοσάλεπτο του Telekom Center Athens απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που μπορεί να μην έπαιξε το γνωστό γοητευτικό στο μάτι μπάσκετ του με τις καλές αποστάσεις και τη σωστή κυκλοφορία, πλην όμως αντιπαρέβαλε την «ευφράδιά» του με τη σκληράδα του στην άμυνα. Γι’ αυτό και πήγε στην ανάπαυλα στο +9 ενώ είχε βρεθεί μπροστά στο σκορ ακόμα και με 16 πόντους (28-12).

Η Φενέρμπαχτσε από την άλλη μοίρασε το πρώτο μέρος σε δύο πρόσωπα αφού από το πρώτο μέχρι το έβδομο λεπτό και από το 11 μέχρι το 16 δεν βρήκε τον τρόπο να σκοράρει ούτε πόντο στο «ερυθρόλευκο» καλάθι την ίδια ώρα που στα υπόλοιπα επτά λεπτά, σκόραρε 24 πόντους.