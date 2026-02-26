Στην Παρί κάνουν του… κεφαλιού τους κι αυτό δεν αλλάζει όποια σύνθεση κι αν υπάρχει, όποιος κι αν οδηγεί το «καράβι».

Στο «βασίλειο» του Παρισίου όλα κυλούν κάπως διαφορετικά από τα τετριμένα που έχει συνηθήσει το μάτι. Τουλάχιστον του Έλληνα. Κάτι που επιβεβαιώθηκε ξανά με την Παρί στο ΟΑΚΑ, πριν την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό για την 29η αγωνιστική της Euroleague.

Μία πρώτη «γεύση» είχαν δώσει από πέρυσι. Όταν οι πρωταγωνιστές της ευχάριστης έκπληξης της σεζόν είχαν βγει ξυπόλυτοι μετά τα «διπλά» σε Φάληρο και ΟΑΚΑ στο μισό του γηπέδου για διατάσεις. Τουλάχιστον ασυνήθιστο, πλην όμως μία ρουτίνα ενός συνόλου που δέθηκε αρκετά. Κάτι που φαίνεται από τις στενές σχέσεις που διατηρούν ακόμα οι παίκτες μεταξύ τους όπως ο Σορτς με τον Γουόρντ, τον Γιάντουνεν κλπ.

Και μπορεί η Παρί να μην είναι πλέον «σταχτοπούτα» στον θεσμό, όλοι να περιμένουν τον ιδιότυπο τρόπο παιχνιδιού της, χωρίς να έχει φτιάξει το ίδιο ανταγωνιστικό σύνολο με τους παίκτες που έχασε, παρά ταύτα την «καθημερινότητά» της δεν την αλλάζει.

Περίπου μία ώρα και είκοσι λεπτά πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης, ΟΛΟΙ η δωδεκάδα της Παρί βγήκε στο παρκέ, έδωσε «όρκο νίκης» σε κύκλο και άρχισε το ζέσταμα πριν το ζέσταμα. Γυμναστές και προπονητές έδιναν τον ρυθμό στους παίκτες κρατώντας ένα συγκεκριμένο τέμπο με παλαμάκια ενώ εκείνοι έκαναν λέι απ.

Τα πράγματα στο «βασίλειο» της Παρί, κυλούν κάπως… αλλόκοτα! Ολοι μαζί με «όρκο νίκης» στο (προ)ζέσταμα στο ΟΑΚΑ, προπονητές και γυμναστές δίνουν τον ρυθμό! Μία άλλη συνθήκη #parisbc #paobc #euroleague pic.twitter.com/6kfZ6WFCvk — Manolis Fyrogenis (@MFyrogenis) February 26, 2026

Η Παρί ζει στον κόσμο το δικό της. Όσοι κι αν έρθουν, όσοι κι αν φύγουν, έχει το δικό της στύλ. Όσο κι αν αντέξει. Θα ζήσει και θα πεθάνει μ’ αυτό.