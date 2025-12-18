Ο Εργκίν Αταμάν ήταν πλήρως ικανοποιημένος από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, ενώ αναφέρθηκε και στον Κέντρικ Ναν.

Ο Παναθηναϊκός πάτησε «γκάζι» στο δεύτερο μέρος και δεν δυσκολεύτηκε απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ (18/12, 93-82), στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Κέντρικ Ναν ήταν και πάλι σε μεγάλο βράδυ, σταματώντας στους 19 πόντους, ενώ από κοντά ακολούθησε και ο Τσέντι Όσμαν, που πέτυχε 17 πόντους.

Πλέον, το «τριφύλλι», μετά και το 2/2 στη διαβολοβδομάδα, ανέβασε το ρεκόρ του στη διοργάνωση στο 11-6.

Στις δηλώσεις του στη flash interview της Euroleague, ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για το παιχνίδι της ομάδας του και τη «δύναμη» που έδειξαν οι παίκτες του, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην κατάσταση του Αμερικανού γκαρντ.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Αταμάν:

«Δείξαμε τη δύναμή μας απόψε. Ξεκινήσαμε το παιχνίδι με εξαιρετική άμυνα. Κάναμε πολύ καλό ξεκίνημα, αλλά στη δεύτερη περίοδο χάσαμε πολλά ελεύθερα σουτ, σκοράραμε μία φορά σε οκτώ σουτ και αυτοί σκόραραν με τον Μάλκομ σε αυτές τις καταστάσεις και επέστρεψαν. Στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε έξυπνα χρησιμοποιήσαμε καλά και τον Ναν.Ο Όσμαν έπαιξε πολύ καλά, βρίσκαμε τον σωστό παίκτη να σκοράρει, μερικές φορές τον Σλούκα μερικές φορές τον Όσμαν και πήραμε μία μεγάλη νίκη. Ο Γιούρτσεβεν έκανε καλή δουλειά στη ρακέτα. Ήταν ένα καλό παιχνίδι για εμάς, κερδίσαμε την πρωτοπόρο της EuroLeague και δείξαμε τη δύναμή μας».

Για τον Ναν: «Ελπίζω να μην είναι έτσι η κατάσταση τώρα, να είναι τραυματίας. Πριν τη Φενέρ δεν έκανε προπόνηση, όυτε σήμερα το πρωί, γιατί είχε θέμα με τον αστράγαλό του. Είναι μόνο σε αυτά τα δύο παιχνίδια που δεν ξεκίνησε, αλλά είναι φανταστικός παίκτης. Ένιωσε καλά, έπαιξε καλά και απόψε επιθετικά έπαιξε το παιχνίδι του, δεν είναι έκπληξη για εμάς».