Οι μετρημένες λέξεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έδειξαν πως δεν ήταν ευχαριστημένος από όσα είδε στο Παναθηναϊκός-Χάποελ.

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την πρώτη του ήττα στη φετινή Euroleague, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, όπως είναι λογικό, να μην είναι ευχαριστημένος από όσα είδε από τις επιθετικές ενέργειες των παικτών του.

Η Χάποελ Τελ-Αβίβ επικράτησε στο T-Center με 91-81 (16/10), στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, βάζοντας δύσκολα στους «πράσινους» καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Στις δηλώσεις του στο flash interview, ο Ομπράντοβιτς ήταν… λακωνικός, στάθηκε στις κακές επιθετικές αποφάσεις, ενώ απέδωσε τα εύσημα στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Ομπράντοβιτς:

«Στο δεύτερο ημίχρονο καταφέραμε να παίξουμε καλύτερα, αλλάξαμε το μομέντουμ του παιχνιδιού. Δεν πήραμε καλές αποφάσεις στην επίθεση. Η Χάποελ άξιζε να κερδίσει».