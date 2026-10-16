Ο Γιώργος Μπαρτζώκας εμφανίστηκε ακόμα πιο αισιόδοξος για το μέλλον του Ολυμπιακού, μιλώντας μετά τη νίκη στην έδρα της Μπαρτσελόνα.

Ο Ολυμπιακός μπορεί να χρειάστηκε εκ νέου την παράταση, όπως και στη Βαλένθια, όμως το αποτέλεσμα δεν άλλαξε.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επικράτησε ξανά, με 105-100 (16/10) στην έδρα της Μπαρτσελόνα, φτάνοντας έτσι στις πέντε νίκες, μετά από 6 αγωνιστικές στη Euroleague.

Στις δηλώσεις του στο flash interview, μετά το φινάλε της αναμέτρησης στο «Palau Blaugrana», ο Έλληνας τεχνικός μίλησε για τους τραυματισμούς που είχαν οι «ερυθρόλευκοι», αλλά και για τις ακόμα καλύτερες ημέρες που θα έρθουν.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

Για το παιχνίδι: «Από τα επτά ματς που έχουμε παίξει, έχουμε νικήσει τα έξι. Είμαι παραπάνω ικανοποιημένος από τους παίκτες μου. Εκτιμώ ιδιαίτερα τον τρόπο που λειτούργησαν στην παράταση. Δεν είχαμε τον Μιλουτίνοφ γιατί ένιωσε ενοχλήσεις στη μέση, υποφέρει από ένα χτύπημα ο Μοντέρο στον αστράγαλο και ζήτησε να παίξει. Δείξαμε τον χαρακτήρα μας και το πόσο δύσκολος αντίπαλος είμαστε».

Για όσα έχει πετύχει ο Ολυμπιακός έως τώρα: «Είμαι ικανοποιημένος από όσα έχουμε πετύχει μέχρι στιγμής, με πέντε από τα έξι παιχνίδια μας να είναι εκτός έδρας. Προσπαθούμε να συνειδητοποιήσουμε πώς μπορούμε να κερδίζουμε τα παιχνίδια. Έχουμε παίκτες που μπορούν να βγουν μπροστά, τον Μοντέρο, τον Φουρνιέ, τον Βεζένκοφ, αλλά και παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά ακόμη και στην παράταση.

Δεν υποτιμώ καμία από τις ομάδες που έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής, ειδικά τις νίκες που έχουμε πετύχει εκτός έδρας. Αλλά είμαι σίγουρος ότι θα έρθουν ακόμη καλύτερες μέρες για το μπάσκετ που θα παίξουμε».