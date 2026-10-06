Τα πρώτα νέα από την Ιταλία και το Κόμο έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους, στη μεγάλη και ιστορική συνεδρίαση της Euroleague.

H μεγάλη και ιστορική συνεδρίαση στο Κόμο της Ιταλίας έχει προκαλέσει «σεισμό» στον χώρο του μπάσκετ.

Οι 13 εκπρόσωποι των ομάδων-μετόχων της Euroleague δήλωσαν «παρών» και άκουσαν προσεκτικά τα πάντα.

Ένα από τα πιο «καυτά» θέματα ήταν η πρόταση που είχε κάνει το NBA στην κορυφαία διοργάνωση της Ευρώπης.

Ωστόσο, υπήρξε ένα μεγάλο «όχι», καθώς το προϊόν της Euroleague έχει γίνει ολοένα και πιο ελκυστικό και θεωρήθηκε πως δεν χρειάζεται έξτρα βοήθεια.



Πάρα ταύτα άφησαν «ανοιχτό» το ενδεχόμενο μιας πιθανής συνεργασίας, όταν θα έχει «ψηλώσει» ακόμα περισσότερο η Λίγκα

Ένα από τα μεγαλύτερα «κολλήματα» της υπόθεσης ήταν ότι το NBA Europe θα είχε ελάχιστες ομάδες της τωρινής Euroleague.



Αυτό θα ανάγκαζε τις περισσότερες να παίζουν στο BCL, χωρίς να έχουν εξασφαλισμένη θέση στη νέα διοργάνωση που θα «γεννηθεί».

Ελληνική παρουσία φυσικά και υπάρχει στο Κόμο, καθώς απ’ τον Ολυμπιακό δηλώνουν «παρών» οι Παναγιώτης Αγγελόπουλος, Γιώργος Σκινδήλιας και Νίκος Λεπενιώτης.

Την ίδια ώρα, τον Παναθηναϊκός εκπροσώπησαν στη συζήτηση οι Βασίλης Παρθενόπουλος, Γιώργος Αθανασίου και Μαργαρίτα Θάνου.

The NBA's proposal for a potential collaboration with EuroLeague is reportedly being rejected by virtually all member teams 😳



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Σε ό,τι αφορά τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ενώ έκανε το ταξίδι για την Ιταλία, πήρε την απόφαση να μην είναι στη συνεδρίαση της Euroleague.

Σε μία συνάντηση-κορυφής που μελλοντικά μπορεί να φέρει νέα δεδομένα στον χώρο του μπάσκετ.

Ωστόσο, προς το παρόν, όλα δείχνουν πως μία πιθανή συνεργασία με το NBA μοιάζει να είναι ένα πλάνο που δύσκολα θα μπει σε εφαρμογή τους επόμενους μήνες.