«Ο Ολυμπιακός θα αναγκαστεί να ψάξει λύσεις στα γκαρντ», τόνισε από την αίθουσα αναχωρήσεων του διεθνή Αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος ο Γιώργος Μπαρτζώκας, λίγες ώρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του άτυχου Κίναν Έβανς.

Ο απόφοιτος του Τζόρτζια Τεκ ακόμα δεν πρόλαβε να επιστρέψει και να δικαιώσει όσους τον περίμεναν ή να δικαιολογήσει τις φιλοδοξίες γύρω από το όνομά του, είδε την «κακοδαιμονία» να του χτυπά και πάλι την πόρτα. Ο κόσμος του «σκοτίνιασε», μαζί κι αυτός των Πειραιωτών που υπολόγιζαν στον Κίναν Έβανς και τα διαφορετικά στοιχεία που θα μπορούσε να προσφέρει στους πρωταθλητές Ελλάδας.

Παρόλα αυτά, όπως και σε κάθε πτυχή της κοινωνίας, η ζωή συνεχίζεται και υπό τον φόβο αυτή να μην τον… ξεπεράσει, ο Ολυμπιακός επιβάλλεται να κοιτάξει την επόμενη μέρα.

Η απόκτηση πόιντ γκαρντ έγινε πλέον επιτακτικής σημασίας από ενδεχόμενο και διερευνητική που ήταν πριν «λαβωθεί» ξανά ο πρώην παίκτης της Ζαλγκίρις. Καθώς οι «ερυθρόλευκοι» παρατηρούσαν πάντοτε την αγορά, έχοντας τα μάτια και τα αυτιά τους στραμμένα σε αυτή, υπό τον φόβο μιας επιβάρυνσης ή ενός (μικρο)τραυματισμού του άτυχου Κίναν Έβανς. Κάτι που είχαν στο πίσω μέρος του μυαλού τους οι Πειραιώτες.

Πάντοτε εξετάζοντας ενδελεχώς τις προτάσεις που έφταναν στα γραφεία της ΚΑΕ από τους ατζέντηδες για παίκτη που θα «μουτζούρωνε» πολλά από τα «θέλω» του Γιώργου Μπαρτζώκα. Μία τέτοια περίπτωση για παράδειγμα ήταν εκείνη του Τζάρεντ Μπάτλερ για την οποία ρώτησε και ενδιαφέρθηκε σοβαρά ο Ολυμπιακός, πλην όμως ο (εγγυημένος) χρόνος συμμετοχής και ο ρόλος, λειτούργησαν ως τροχοπέδη.

Όπως γίνεται αντιληπτό, στο Λιμάνι δεδομένα θα κινηθούν για την απόκτηση πόιντ γκαρντ μιας και η σεζόν είναι πολύ μεγάλη και οι προσδοκίες ακόμα μεγαλύτερες για να την βγάλει με δύο καθαρούς «άσους» (Γουόκαπ και Νιλικίνα), κανένας εκ των οποίων δεν δίνει το κάθετο παιχνίδι. Ο Σέιμπεν Λι έχει χρησιμοποιηθεί ως κατά συνθήκη πόιντ γκαρντ ενώ στα τελευταία παιχνίδια έχει δει και τον χρόνο του να μειώνεται αιθητά έως να εξαφανίζεται.

Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις παρόλα αυτά τρέχουν, γεγονός που δεν έχει επιτρέψει στους αρμόδιους να ασχοληθούν με (νέα) πρόσωπα. Ο back-to-back αγώνας με την Αρμάνι στο Μιλάνο, αποτέλεσε το αντικείμενο συζήτησης των τελευταίων ωρών με τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους συνεργάτες του, να εστιάζουν στη προετοιμασία αυτού.

Με την επιστροφή της ομάδας στη βάση της και πολύ περισσότερο μετά το ματς με τον Προμηθέα την Κυριακή για τη Stoiximan GBL, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού για ξεχωρίσουν μια δυο περιπτώσεις παικτών – ακόμα και με συμβόλαιο αλλά φυσικά όχι από ανταγωνίστριες ομάδες της Ευρωλίγκας – και θα «χτυπήσουν» πόρτες για να μάθουν αν υπάρχει πρόσφορο έδαφος ή όχι. Με αυτό το σκεπτικό θα κινηθούν, ούτως ώστε να καλύψουν το κενό του Κίναν Έβανς που θα χάσει και όλη την αγωνιστική περίοδο 2025-26.

Για την ώρα λοιπόν, δεν έχει προκριθεί ΚΑΝΕΝΑ όνομα είτε αυτό λέγεται Νάντο Ντε Κολό που ακούστηκε ούτε οποιοδήποτε άλλο. Με τον βετεράνο γκαρντ της Βιλερμπάν μάλιστα, να μην έχει καν προταθεί στους «ερυθρόλευκους». Ως προς τα… χειροπιαστά, αυτά αναμένονται από τα μισά της ερχόμενης εβδομάδας και μετά, μένοντας πιστοί στον Πειραιά στην φιλοσοφία τους και τις επιθυμίες τους.

Αν και έχει προκύψει ποσοτικό ζήτημα, ο Ολυμπιακός δεν θα δρομολογήσει την απόκτηση ενός PG απλά και μόνο για να προσθέσει ακόμα έναν στο ρόστερ του αλλά για να του δώσει, ό,τι δεν μπορεί να πάρει από τους υπάρχοντες. Κι αυτό ίσως πάρει περισσότερες μέρες από το «άμεσα».