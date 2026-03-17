Ένας Εβάν Φουρνιέ από άλλο πλανήτη! Ο Γάλλος καλαθοσφαιριστής του Ολυμπιακού έκανε πραγματικά τα πάντα απέναντι στη Φενέρμπαχτσε (17/03, 104-87)!

Ήταν σε εξαιρετική κατάσταση και έμοιαζε αδύνατο να τον σταματήσει κανείς «οδηγώντας» τους Πειραιώτες σε μία σπουδαία νίκη.

Πλέον, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν κάνει ένα αποφασιστικό βήμα για το πλεονέκτημα έδρας, αφού «ανέβηκαν» στο 21-11!

Μάλιστα, μπόρεσαν να «σβήσουν» το -8 της πρώτης αναμέτρησης με τους Τούρκους και θα έχουν το «πάνω χέρι», σε μία πιθανή ισοβαθμία.

Σε ένα βράδυ που ο Εβάν Φουρνιέ θα έχει να το θυμάται για πάντα.

Evan Fournier with one of the performances of the season guides @Olympiacos_BC to the dub!#EveryGameMatters pic.twitter.com/FwuLtnl1mk — EuroLeague (@EuroLeague) March 17, 2026

Τα ρεκόρ καριέρας του Εβάν Φουρνιέ

Ο Γάλλος σταρ σκόραρε συνολικά 36 πόντους, «ξεπερνώντας» τους 32 που είχε απέναντι στη Ζαλγκίρις Κάουνας (25/06, 99-94 παρ.) στη Λιθουανία.

Με τη μεγάλη διαφορά, ότι τότε οι «ερυθρόλευκοι» είχαν παίξει και σε δύο παρατάσεις.

Από εκεί και πέρα, οι 36 βαθμοί στο σύστημα αξιολόγησης είναι επίσης ρεκόρ καριέρας, αφού το προηγούμενο καλύτερό του ήταν οι 34 κόντρα στην Παρί τον Δεκέμβρη του 2024.

Η εμφάνισή του «έκρυβε» ακόμα ένα ρεκόρ, αφού έκανε μεγάλη «ζημιά» από το δίποντο στους Τούρκους. Ο Εβάν Φουρνιέ είχε 11 προσπάθειες μέσα από τη γραμμή των 6.75μ. σκοράροντας τις εννέα από αυτές!

Αριθμός-ρεκόρ, για όσο είναι στην Ελλάδα και παίζει στη Euroleague με τον Ολυμπιακό.

Με 33χρονο Γάλλο να είναι σε δαιμονιώδη κατάσταση, να κάνει ό,τι θέλει στον αγωνιστικό χώρο και «σπάει» τρία προσωπικά του ρεκόρ.

Σε μία βραδιά που έγραψε τη δικιά του «ραψωδία» στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης!

Οι αριθμοί του Εβάν Φουρνιέ κόντρα στη Φενέρμπαχτσε: