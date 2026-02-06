Ο Παναθηναϊκός «πληγώθηκε» από την επίθεσή του απέναντι στην Παρτιζάν (05/02, 78-62), με μία επίδοση, που τον «γύρισε» τέσσερα χρόνια πίσω, αλλά με διαφορετικό φινάλε!

Μπορεί να είχε… φόρα από το ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης (03/02, 82-81), αλλά ο Παναθηναϊκός ξέμεινε από δυνάμεις.

Το αποτέλεσμα ήταν να ηττηθεί από την Παρτιζάν (05/02, 78-62) στην 27η αγωνιστική της Euroleague. Σε ένα ματς, που από την αρχή «στράβωσε» και στο τέλος η διαφορά είχε «ξεφύγει».

Η αλήθεια είναι πως οι «πράσινοι» είχαν ένα πολύ άσχημο βράδυ στην επίθεσή τους, όπως παραδέχτηκε και ο Εργκίν Αταμάν, μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Γεγονός, που το «μαρτυρούν» και οι 62 πόντοι, που μπόρεσαν να σκοράρουν οι παίκτες του «τριφυλλιού».

Σε μία επίδοση, που «γύρισε» τον Παναθηναϊκό -σχεδόν- τέσσερα χρόνια πίσω. Ωστόσο, το «παράδοξο» της υπόθεσης είναι πως τότε είχε καταφέρει να φύγει… αγρατζούνιστος!

Ίδια επίδοση, διαφορετικό φινάλε

Οι 62 πόντοι του Βελιγραδίου είναι και η χειρότερη επίδοση του Παναθηναϊκού από τις 8 Απριλίου του 2022 και έπειτα. Κι όμως, μετά από -σχεδόν- τέσσερα χρόνια οι «πράσινοι» ουδέποτε είχαν πέσει κάτω από τους 63 πόντους σε ένα ματς.

Ωστόσο, αυτό έγινε στη Σερβία, απέναντι στην Παρτιζάν. Ό,τι ακριβώς είχε συμβεί και με τη Φενέρμπαχτσε στην τελευταία αγωνιστική της regular season για τη σεζόν 2021-22!

Όμως, υπάρχει μία μεγάλη διαφορά. Το ματς στην Τουρκία ήταν ένα πραγματικό «θρίλερ», αφού οι δύο ομάδες πήγαιναν χεράκι-χεράκι.

Τελικά, οι διαφορές «λύθηκαν», χάρη στον Ντάριλ Μέικον. Το σκορ ήταν στο 59-59, μόλις λίγα δευτερόλεπτα πριν ακούσουμε την τελευταία κόρνα.

Ο Αμερικανός γκαρντ ανέλαβε την ευθύνη και με ένα τρίποντο διαμόρφωσε το τελικό 59-62! Σε ένα ματς, που ναι μεν είχε έρθει η νίκη για τους «πράσινους», αλλά δεν είχε βαθμολογική σημασία.

Κι αυτό, γιατί είχαν τερματίσει στα «χαμηλά στρώματα», πριν έρθει το restart δύο χρόνια αργότερα, με την κατάκτηση της Euroleague στο Βερολίνο.

Δύο ίδιες επιδόσεις, αλλά με διαφορετικό φινάλε, αφού στη μία περίπτωση είχαμε νίκη και στην άλλη μία ήττα. Όσο «παράδοξο» και αν μπορεί να ακουστεί.