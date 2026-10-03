Ο Παναθηναϊκός αιχμαλώτησε και την Μακάμπι Τελ Αβίβ στο γήπεδό του για να φτάσει για πρώτη φορά τα τελευταία 15 χρόνια, να ξεκίνήσει με τρεις νίκες τη σεζόν.

Η επιστροφή του «άρχοντα των δαχτυλιδιών» στον Παναθηναϊκό, λειτούργησε συσπειρωτικά σε κάθε επίπεδο. Από τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό μέχρι το αγωνιστικό τμήμα που βλέπει τον χρόνο να μοιράζεται – με τις απουσίες βέβαια που υπάρχουν – και άπαντες να βάζουν το σύνολο κάτω από το «εγώ».

Δίχως να σου δώσει την αίσθηση ότι φορτσάρει και με σβηστές τις μηχανές, ο Παναθηναϊκός έκανε άνετα και τρίτη σερί νίκη στην έδρα του στην αφετηρία του μαραθωνίου απέναντι σε χαμηλότερης δυναμικής μεν ομάδες. Από την άλλη δε, τέτοια παιχνίδια συχνά πυκνά την περασμένη σεζόν – όπου το ταλέντο περίσσευε και πάλι – είτε τα έχανε, είτε ζοριζόταν για να τα κάνει δικά του.

Η κατά γράμμα όμως εκτέλεση των βασικών του αθλήματος με τον Ομπράντοβιτς στον πάγκο, έχει φέρει το… απαλό 3Χ3 με Παρί, Βιλερμπάν και Μακάμπι, πριν το πρώτο crash test της σεζόν σε επίπεδο Euroleague. Με έναν ακόμα – από τους πολλούς – μαθητές του Ζοτς και την ανταγωνίστρια για το «στέμμα» Φενέρμπαχτσε. Το βράδυ της Πέμπτης (8/10, 21:15), για κάποια θα πρέπει να… σπάσει το αήττητο.

Από πότε όμως έχει να ξεκινήσει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στην Ευρώπη με τρεις νίκες στα τρία πρώτα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός; Από την πρώτη θητεία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι η απάντηση.

Στην τελευταία του – μέχρι την επόμενη φορά – σεζόν στον πράσινο πάγκο, οι πράσινοι είχαν επιβληθεί των Μάλαγα (98-77) και Ζαλγκίρις (92-75) στο σπίτι τους αλλά και της Ζάγκρεμπ εκτός στο ενδιάμεσο (62-81) πριν κάνει η ΤΣΣΚΑ του Καζλάουσκας το διπλό στο ΟΑΚΑ.

Βέβαια η εκκίνηση με 3Χ3 δεν συνιστά και την καλύτερη επίδοση αρχής για τον Παναθηναϊκό που έχει αρχίσει με τον ίδιο τρόπο 3/7 κατακτήσεις του.

Τη σεζόν 2006-07 έπρεπε να κλείσει τρίμηνο και να έχει εξασφαλίσει την παρουσία του στο Top-16 για να βρεθεί ομάδα να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, στον δρόμο προς το 4ο ευρωπαϊκό της ιστορίας του.

11 σερί νίκες στο ξεκίνημα κατέγραψε το σύνολο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς μέχρι τη 12η στροφή στην Ανδαλουσία και τη… στάση Μάλαγα, του Σέρτζιο Σκαριόλο.