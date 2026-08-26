Ο Τόνι Πάρκερ ακολούθησε κι αυτός την οικονομική πολιτική περικοπών για να μπορέσει να σώσει οτιδήποτε κι αν σώζεται από την νέα προσπάθεια της Βιλερμπάν.

Πριν καλά καλά ολοκληρωθεί η περασμένη αγωνιστική περίοδο και κάποια δημοσιεύματα έδειχναν τη Βιλερμπάν έτοιμη να αλλάξει πλεύση. Από τη μία η προοπτική του NBA Europe και από την άλλη, η πρόθεση για εκτόξευση του μπάτζετ όπως είχε αφήσει να γίνει γνωστό από τον Τόνι Πάρκερ, πρόεδρο της ομάδας. Ως επίδειξη δύναμης για να προσελκύσει κόσμο.

Αυτή τη φορά δεν ήταν η πρεμούρα των media να αναδείξουν το θέμα που «ναυάγησε» στην πράξη αλλά η διαφορετική πολιτική που αναγκάστηκε να ακολουθήσει η γαλλική ομάδα.

Η οικονονική βοήθεια από τη Μαλαισία που θα μετέτρεπε τη Βιλερμπάν σε φαβορί για μία θέση στην πρώτη 10άδα τουλάχιστον αν όχι στα playoffs, δεν ήρθε ποτέ. Και σύμφωνα με την L’ Equipe δεν ήταν φρούδες ελπίδες από πλευράς Τόνι Πάρκερ που δεν ήθελε να παραπλανήσει κόσμο και κοσμάκη αλλά μάλλον η υπερβάλλουσα αισιοδοξία πως όλα θα κυλήσουν ομαλά, αν και κάτι τέτοιο δεν συνέβη.

Η αρμόδια Επιτροπή στη Γαλλία ύψωσε… τείχος ως προς τις εγγυήσεις που παρουσίασε η Βιλερμπάν για τον επενδυτή από την Ασία κι έτσι επήλθε «κώλυμα» στα μεγαλόπνοα σχέδια του Τόνι Πάρκερ.

Κάπως έτσι και παρότι το πάλεψε, ο Πάρκερ δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει τους πόρους για το μπάτζετ των 58 εκατ. ευρώ στο σύνολό του – όχι μόνο αγωνιστικό φυσικά – κάτι που έφερε ένα θωλό περιβάλλον και αναξιοπιστία. Το παραπάνω γεγονός αντικατοπτρίστηκε στις περιπτώσεις των Φρανσίσκο, Βάιλερ-Μπαμπ, Ντάνιελ Τάις και Άρμονι Μπρουκς που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο δεν θα παίξουν την επόμενη τουλάχιστον σεζόν στη γαλλική ομάδα. Κάποιοι από αυτούς είναι δανεικοί αλλού.

Όχι πως τα 24 εκατ. ευρώ τελικώς δεν είναι ένα σεβαστό – και παραπάνω – ποσό ούτως ώστε να εμφανιστεί σαφώς πιο βελτιωμένη και ανταγωνιστική σε σχέση με τις περασμένες περιόδους.

🗣️ "Je ressens une immense fierté en endossant cette responsabilité au sein de ce club légendaire." pic.twitter.com/6kIwzL3AmI — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) June 29, 2026

Φυσικά η εξέλιξη αυτή δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστες και τις οικονομικές απολαβές του Τόνι Πάρκερ που ετοιμαζόταν να γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στη γαλλική λίγκα. Και ένας εκ των πιο ακριβοπληρωμένων στην ιστορία της Euroleague με τα 1,2 εκατ. ευρώ που θα αμειβόταν τον χρόνο.

Θα ήταν unfair ωστόσο με όλα αυτά που μεσολάβησαν, οι απολαβές του να μεινουν ανέγγιχτες και έτσι προχώρησε σε… ψαλίδι της τάξεως του 80% όπως γνωστοποίησε η L’ Equipe. Τα 1,2 εκατ. ευρώ έγιναν 200 χιλιάδες ούτως ώστε να διατηρήσει στο πλευρό του το προπονητικό επιτελείο που θα τον συμβουλεύει. Και κυρίως τον Βενσάν Κολέ, πρώην ομοσπονδιακό τεχνικό της Γαλλίας, στον οποίο είχε επενδύσει αρκετά.

«Είναι σημαντικό να είναι εδώ όλο το προπονητικό μου επιτελείο. Δεν θα έπρεπε να υποστεί τις συνέπειες αυτού που συνέβη», εξήγησε ο Τόνι Πάρκερ στη συνέντευξη που παραχώρησε.

Αυτό σημαίνει πως ο Τόνι Πάρκερ θα πληρώνεται – για τις υπηρεσίες του ως προπονητής και μόνο – περίπου όσο έπαιρνε σε μια εβδομάδα στο NBA, την πιο ακριβοπληρωμένη σεζόν της καριέρας του. Δηλαδή το 2017-18 με τους Σπερς, όταν και είχε συμβόλαιο 15,453,126 δολάρια τον χρόνο.