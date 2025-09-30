Η επιστροφή του Μάριους Γκριγκόνις είναι πλέον γεγονός! Ο Λιθουανός αθλητής, μετά από 344 ημέρες «πάτησε» παρκέ ξανά και δέχτηκε την αποθέωση!

Μία στιγμή, που έπρεπε να περιμένει -σχεδόν- έναν ολόκληρο χρόνο! Ο Μάριους Γκριγκόνις φόρεσε τα… καλά του, μπήκε στην αποστολή του Παναθηναϊκού και έκανε την επανεμφάνισή του!

Οι μέρες κυλούσαν βασανιστικά για τον Λιθουανό αθλητή, που περιμένε πώς και πώς τη στιγμή, που θα ξαναπατήσει παρκέ!

Ωστόσο, μπήκε ένα «τέλος» στην αναμονή του! Η σεζόν για τη Euroleague ξεκίνησε για τα… καλά. Ο Παναθηναϊκός στην πρώτη του «αποστολή» φιλοξενεί την Μπάγερν Μονάχου, σε ένα ματς πολύ σημαντικό για τον πρώην παίκτη της ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Λίγο πριν τη λήξη της πρώτης περιόδου ο Εργκίν Αταμάν τού «χάρισε» αυτό που περίμενε πόσο καιρό!

Όλη η Telekom Center Athens «σηκώθηκε» στο πόδι και αποθέωσε τον άτυχο του Παναθηναϊκού της περασμένης σεζόν.

Να υπενθυμίσουμε, πως ο Μάριους Γκριγκόνις είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού στη μέση του. Τελευταία φορά, που είχε δώσει το «παρών» σε αγώνα των «πρασίνων» ήταν πριν 344 ημέρες, όταν η ομάδα του είχε αντιμετωπίσει την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο την είσοδο του Μάριους Γκριγκόνις: