Το έυστοχο χτύπημα πένταλτι του Ταμπόρδα πανηγυρίστηκε έντονα στην ίδια τοποθεσία, με λίγα μέτρα απόσταση.

Ο Βιθέντε Ταμπόρδα βρήκε δίχτυα και οι φίλοι του Παναθηναϊκού ξέσπασαν σε ξέφρενους πανηγυρισμούς.

Τοποθεσία Μαρούσι, ΟΑΚΑ. Σε ανοιχτό και κλειστό γήπεδο, το αποτέλεσμα και τα συναισθήματα ήταν ίδια. Ο σαφώς βελτιωμένος ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός πήρε προβάδισμα πρόκρισης στην 8άδα του Europa League αφού ο Ταμπόρδα, που ανεβαίνει μαζί με την ομάδα, ήταν ψύχραιμος από τα 11 βήματα.

Η ανοδική πορεία των «πράσινων» συνεχίζεται. Στο «Telekom Center Athens» μάλιστα η συνήθεια να πανηυρίζουν οι φίλοι της ομάδας επιτυχίες της ποδοσφαιρικής, αρχίζει και γίνεται συνήθεια.

Λίγες ημέρες μετά την πρόκριση στους ’16’ του θεσμού στη διαδικασία των πέναλτι που πανηγυρίστηκε από τους πιστούς φαν της «σπυριάρας», αυτό συνέβη ξανά. Την αφορμή έδωσε φυσικά ο Ταμπόρδα, με ένα παρατεταμένο… γκολ να ακούγεται από τις κερκίδες.

Υπενθυμίζεται πως μετά από σχετικό αίτημα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, η έναρξης της αναμέτρησης για την 31 αγωνιστική της Ευρωλίγκα πήρε… παράταση για αργότερα, αφού το σύνηθισμένο 21:15 έγινε 22:00.