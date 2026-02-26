Η εύστοχη εκτέλεση πένταλτι του Πάντοβιτς στην Τσεχία έφερε ντελίριο ενθουσιασμού στο Telekom Centet Athens για τον Παναθηναϊκό που πήρε την πρόκριση στις ’16’ καλύτερες ομάδες του Europa League.

Θα μπορούσε να ήταν η κορύφωση σε έναν αναγεννησιακό πίνακα ζωγραφικής η αντίδραση του «λαού» του «τριφυλλιού» το βράδυ της Πέμπτης (26/2) στο ΟΑΚΑ, όταν τα ευχάριστα νέα κυκλοφόρησαν. Ένα γκολ δύο χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά που πανηγυρίστηκε σαν να μπήκε στο ΟΑΚΑ.

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού που γέμισε το γήπεδο για τον αγώνα με την Παρί στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκα, είχε όπως ήταν λογικό τον νου και την αποστολή της ποδοσφαιρικής ομάδας στο Πλζεν. Από εκεί που η παρέα του Ανδρέα Τετέη πέρασε αλώβητη, έστω κι αν χρειάστηκε αρχικά την παράταση και στη συνέχεια τη «ρωσική ρουλέτα».

Τα χαρμόσυνα νέα τα οποία περίμεναν πως και πως οι φίλοι του Παναθηναϊκού που παρακολουθούσαν από τα κινητά τους, την εξέλιξη του θρίλερ στην Τσεχία. Και φυσικά άκουγαν εκείνον που ενημερωνόταν πιο γρήγορα.

Μπορεί το σύνολο του Εργκίν Αταμάν εντός του παρκέ να μην απέδιδε τα επιδιωκόμενα βλέποντας τον Ιφί και τους υπόλοιπους να κάνουν το παιχνίδι του και να ευστοχούν στο ένα μακρινό σουτ μετά το άλλο για το 45-58 του πρώτου μέρους, η πρόκριση ωστόσο στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Ευρώπης για την ποδοσφαιρική ομάδα, πανηγυρίστηκε έξαλλα. Και συνοδεύτηκε από το γνωστό και μη εξαιρετέο, «χόρτο μαγικό».