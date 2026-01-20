Η Μπασκόνια έρχεται φορτσάτη στο ΟΑΚΑ αλλά ο Παναθηναϊκός έχει στο ρόστερ του το… κρυφό χαρτί για να βάλει «στοπ» στο τρελό σερί της Νο1 απειλής της.

Δύο 24ωρα πίσω, η ανεβασμένη και μπολιασμένη με άγνοια κινδύνου Μπασκόνια, έβαλε σε 20′ όσους πόντους είχε όλος ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ σε ολόκληρο το ματς. Και οι δύο ομάδες επικράτησαν στις εγχώριες υποχρεώσεις τους. Αποτέλεσμα βέβαια που «γέννησε» εκ διαμέτρου αντίθετα συναισθήματα στους οργανισμούς αυτών.

Οι πληγές που άφησε το «ντέρμπι των αιωνίων» για τους πράσινους ακόμα να κλείσουν. Με τον Κέντρικ Ναν απόντα και πάλι, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν καλείται να παρουσιάσει ένα πιο συμπαγές και σταθερό πρόσωπο, ξετυλίγοντας στο παρκέ τις αρετές που δεδομένα υπάρχουν και μάλιστα σε πληθώρα στο ρόστερ τους.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται για την 23η αγωνιστική της Ευρωλίγκα μία ομάδα, το «βελάκι» της οποίας βρίσκεται σε εκ διαμέτρου αντίθετη πορεία με το δικό του. Η ενθουσιώδης Μπασκόνια αρίβαρε στην Αθήνα με τέσσερις σερί νίκες σε πρωτάθλημα και Ευρώπη, κάτι που είχε να συμβεί από τα τέλη Οκτώβρη με αρχές Νοέμβρη.

Στην κοινή δήλωση του πριν το πρώτο τζάμπολ του αγώνα και θέλοντας να ρίξει τους τόνους από τα… γκάζια των τελευταίων ημερών όταν και έθεσε ξανά ζήτημα ανεπάρκειας από κάποιους παίκτες, ο Εργκίν Αταμάν στάθηκε σε δύο παίκτες των Βάσκων που βρίσκονται σε καλό μομέντουμ.

Τρεντ Φόρεστ και Τιμοτέ Λουαού-Καμπαρό, αποτελούν τους κινητήριους μοχλούς της ομάδας του Γκαλμπιάτι με τον δεύτερο να πραγματοποιεί μακράν της δεύτερης, την κορυφαία σεζόν της καριέρας του. Ο Γάλλος διεθνής δεν διεκδικεί απλά αλλά έχει πάρει στο… σπίτι του – προσώρας – το βραβείο του πιο βελτιωμένου παίκτη στην 4η του αγωνιστική περίοδο στην κορυφαία λίγκα της «γηραιάς ηπείρου».

Ο σταρ της Μπασκόνια ακολουθεί κατά πόδας την «αφάνα» Ναντίρ Χίφι στους κορυφαίους σκόρερ της σεζόν (19.5 πόντους ανά αγώνα), έχοντας βάλει από 13 πόντους και πάνω σε ΚΑΘΕ (!) φετινή του συμμετοχή. Απολύτως λογικό αν αναλογιστεί κανείς πως είναι πρώτος σε εύστοχα τρίποντα ανά παιχνίδι (3.1) σε ολόκληρη την Ευρωλίγκα, παίρνοντας την σκυτάλη από τον συμπαίκτη του Μάρκους Χάουαρντ που έχει ταλαιπωρηθεί και από τραυματισμούς. Σαφώς πιο «οικονονομικός» βέβαια από τον Αμερικανο-Πορτορικάνο αφού τα καταφέρνει με 43.6% ευστοχίας.

Στη Βιτόρια και το ματς του πρώτου γύρου που έγινε αρκετά νωρίς μέσα στη σεζόν, ο Λουάου-Καμπαρό είχε 16 πόντους με 2/3 τρίποντα, όντας μη αρκετός βέβαια για την Μπασκόνια που έχασε από το buzzer beater του Κέντρικ Ναν.

Ο Γάλλος που απειλεί τον σοφτ στην άμυνά του Παναθηναϊκό αλλά δεδομένα δεν θα τα καταφέρει μόνος του, έχει 19 πόντους στα τελευταία πέντε παιχνίδια στην Ευρωλίγκα. Πλην όμως το «τριφύλλι» διαθέτουν στο ρόστερ τους έναν άνθρωπο που τον ξέρει πολύ καλά.

Ο Ρισόν Χολμς βρίσκεται στο Νο6 μιας λίστας 283 συμπαικτών συνολικά που είχε στην καριέρα του (επίσημα παιχνίδια) ο 30χρονος two-way γκαρντ-φόργουορντ της Μπασκόνια που το πάλεψε για μία 6ετία στην Αμερική πριν πάρει τα ταλέντα του για την Ευρώπη και πάλι.

Οι 76ers στη Φιλαδέλφεια ήταν η ομάδα στην οποία είχε τα περισσότερα παιχνίδια στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη (2016-18) όταν και συνεργάστηκε με τον Ρισόν Χολμς του Παναθηναϊκού.

Λουαού-Καμπαρό και Ρισόν Χολμς έπαιξαν 84 ματς μαζί (από τα 120 του Γάλλου στη Φιλαντέλφια), με τον άσο της Μπασκόνια μάλιστα να βρίσκεται στο πλευρό και αρωγός του σέντερ των «πρασίνων» στις βραδιές που έλαμψε περισσότερο με τους Σίξερς. Δύο παιχνίδια τον Μάρτιο του 2017 που ο Χολμς έκανε ρεκόρ σε πόντους και αξιολόγηση την τριετία που βρέθηκε στους 3 φορές πρωταθλητές του ΝΒΑ.