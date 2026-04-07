Το πιο κομβικό παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό από τα εναπομείναντα και μέχρι αποδείξεως του εναντίου, είναι αυτό με την Μπαρτσελόνα. Ο λόγος ακολουθεί παρακάτω…

Το πιο αμφίρροπο photo finish της σεζόν στην Ευρωλίγκα από αρχές καταβολής του νέου φορμάτ βρίσκεται… καθ’ οδόν, με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται στην πιο επισφαλή θέση από τις δύο ελληνικές ομάδες.

Η αστάθεια που έχουν δείξει οι «πράσινοι» μέσα στη σεζόν παρά το φανταχτερό τους ρόστερ, τους έχει φέρει αντιμέτωπους με τις συνέπειές τους. Και όπως εύστοχα δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν κατά την αναχώρηση της αποστολής για την Ισπανία στο πλαίσιο της τελευταίας «διαβολοβδομάδας» της σεζόν, η κατάσταση «μυρίζει» playoffs και όχι κανονική διάρκεια.

Τρεις στροφές πριν από το τέλος, τα πάντα μοιάζουν ανοιχτά για τον Παναθηναϊκό που εξαρτάται πλέον και από τους άλλους αφού ακόμα και σε περίπωτση που κάνει το 3/3 στις τελευταίες του τρεις δοκιμασίες, μπορεί να βγει από 2ος μέχρι 7ος ανάλογα και με το τι θα κάνουν οι υπόλοιποι.

Αυτός ο «λόφος» όμως που βλέπει να υψώνεται μπροστά του, γράφει πρώτα Μπαρτσελόνα. Και είναι το πιο κρίσιμο για εκείνον σταυροδρόμι ενόψει της τελικής έκβασης της σεζόν. Γιατί;

Ο Παναθηναϊκός κερδίζοντας μονάχα ένα από τα τελευταία τρία του παιχνίδια, κινδύνεύει να μείνει εκτός δεκάδας. Όχι όμως αν αυτό είναι στο Palau Blaugrana το βράδυ της Τρίτης (7/4), όπου και κλειδώνει μία δεύτερη ευκαιρία για τα playoffs. Και από εκεί πέρα κοιτάζει να φτιάξει ακόμα περισσότερο το εγγύς μέλλον του με Βαλένθια (9/4) εκτός και την αδιάφορη Εφές εντός (16/4).

Το σενάριο που φέρνει τον Παναθηναϊκό εκτός 10άδας ακόμα κι αν κερδίσει την Εφές Η «αυτοκτονία» του Παναθηναϊκού στη Σόφια κόντρα στη Χάποελ, τον έβαλε σε μπελάδες. Ποιο το ακραίο σενάριο που τον φέρνει ακόμα και εκτός δεκάδας;

Λόγω και της θέσης των Τούρκων στην κατάταξη με την αυλαία να πέφτει στο κατάμεστο ΟΑΚΑ, όπως γίνεται αντιληπτο το σενάριο που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες είναι η νίκη. Άρα με 2/3 στο φινάλε και η μία εκ των δύο στην Καταλονία, ο Παναθηναϊκός πηγαίνει πρόσω ολοταχώς τουλάχιστον για τις θέσεις 7-8. Άρα μεγάλη ευκαιρία για ένα μόνο παιχνίδι στα play-in, ενώ παράλληλα είναι ανοιχτός ο δρόμος για 6άδα με δύο ήττες της Ζάλγκιρις (δύσκολο να συμβεί λόγω προγράμματος) ή τρεις της Χάποελ. Πιο εφικτή η δεύτερη πιθανότητα λόγω προγράμματος (Φενέρ και Ολυμπιακός στη Σόφια, Μακάμπι στο Βελιγράδι, Μονακό στο Πριγκιπάτο). Ή ακόμα και η 4άδα σε τετραπλή ισοβαθμία με τη Ρεάλ, τη Χάποελ και τη Ζαλγκίρις.

Αντίθετα αν ο Παναθηναϊκός κάνει το 2/3 αλλά με νίκη επί της Βαλένθια και της Εφές και ήττα στη Βαρκελώνη από τη Μπαρτσελόνα, τότε δυσκολεύει το «καλό κομμάτι» των play-in, με πιθανότερο σενάριο τις θέσεις 9-10.

Μεγάλη η σημασία της αναμέτρησης και για τους Καταλανούς, χωρίς όμως να αποτελεί και το πιο κομβικό από τα τρία που έχει να δώσει με Παναθηναϊκό μέσα, Μονακό έξω και Μπάγερν μέσα. Αυτό στο Πριγκιπάτο είναι για εκείνη το ματς της χρονιάς μέχρι το επόμενο καθώς ακόμα και με 2/3 στις τελευταίες αγωνιστικές, αν χάσει στη Μονακό μπορεί να μείνει ακόμα και εκτός 10άδας σε τριπλή ισοβαθμία με Μονακό και Ερυθρό Αστέρα.

Φτάνει όμως με τους υπολογισμούς και τα κομπιουτεράκια. Ας τα αφήσουμε στην άκρη, δίνοντας τον λόγο στους πρωταγωνιστές.