Ο Εργκίν Αταμάν αποχώρησε νωρίτερα από το παρκέ, καθώς δέχθηκε δύο απανωτές τεχνικές ποινές, στα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου, στην Μπολόνια.

Ο Εργκίν Αταμάν τα… έβαλε με τους διαιτητές και δεν ήταν «παρών» στο φινάλε του παιχνιδιού, ανάμεσα στην Μπολόνια και τον Παναθηναϊκό.

Το «τρυφύλλι» γνώρισε την ήττα με 92-75 (24/10), στην 6η αγωνιστική της Euroleague και έτσι, είδε το ρεκόρ του να πέφτει στο 4-2.

Κορυφαίος για τους Ιταλούς ήταν ο Κάρσεν Έντουαρντς, με 22 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ για τους «πράσινους» ο Κέντρικ Ναν ήταν πρώτος σκόρερ με 19 πόντους, αλλά δεν αρκούσε.

Γιατί, όμως, ο Αταμάν έγινε έξαλλος, με αποτέλεσμα να αποβληθεί με δύο σερί τεχνικές ποινές, στα μέσα της τρίτης περιόδου;

Με τον χρόνο να δείχνει 6:48 πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου στην Μπολόνια, με τη Βίρτους να έχει το προβάδισμα και να είναι στο +10, ο Κέντρικ Ναν κέρδισε φάουλ από τον Καρίμ Τζάλοου.

Ωστόσο, ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς ζήτησε challenge για βίαιη πράξη, το οποίο και κέρδισε, με αποτέλεσμα ο Αμερικανός αστέρας των «πράσινων» να τιμωρηθεί με αντιαθλητικό φάουλ.

Ο Αταμάν αντέδρασε έντονα και άρχισε να διαμαρτύρεται στον διαιτητή, με συνέπεια να αποβληθεί, αφού καταλογίστηκαν εις βάρος του δύο συνεχόμενες τεχνικές ποινές!