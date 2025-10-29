Ο Νόβακ Τζόκοβιτς χειροκροτήθηκε από τον κόσμο του Ολυμπιακού.

Τουρ στα ελληνικά γήπεδα πριν βγάλει κάρτα ελευθέρας εισόδου στο ειδικά διαμοφωμένο ΟΑΚΑ για το τουρνουά της Hellenic Chamionship από την ATP με τις… ευλογίες του, κάνει ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

24 ώρες αφού βρέθηκε στο ΟΑΚΑ, όπου τον υποδέχθηκε με χλιαρές αποδοκιμασίες και γιούχα όταν έγινε αντιληπτός από την σουίτα του, ο Νόβακ Τζόκοβιτς είχε αντιστρόφως ανάλογη υποδοχή στο φαληρικό στάδιο.

Ο σπουδαίος Σέρβος τενίστας, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα «πιάστηκε» από κάμερα στη Σερβία να φωνάζει σύνθημα για τον Ολυμπιακό σε εντός έδρας παιχνίδι του Ερυθρού Αστέρα, χειροκροτήθηκε στο ΣΕΦ. Και εκείνος «γύρισε» πίσω την αναγνώριση με ένα πλατύ χαμόγελο.

Μέχρι να ακουστεί «Zvezda Zvezda» από τη θύρα των οργανωμένων φίλων των Πειραιωτών. Τότε ύψωσε τη γροθιά του αφού το ευχαριστήθηκε και τον ικανοποίησε.

Ευπρόσδεκτος στο ΣΕΦ ο Νόβακ Τζόκοβιτς για το Ολυμπιακός-Μονακό , «γούσταρε» όταν άκουσε σύνθημα για τον Ερυθρό Αστέρα #djokovic #OlympiacosBC #euroleague #monaco pic.twitter.com/jnCHBJ1t9J — Manolis Fyrogenis (@MFyrogenis) October 29, 2025

Ο «Νόλε» άρχοντας των grand slam, βρίσκεται στην Ελλάδα στην οποία σε λίγες μέρες θα χτυπά η καρδιά του παγκόσμιου τένις με το 125άρι τουρνουά της παγκόσμιας ομοσπονδίας, το οποίο μεταφέρθηκε από το Βελιγράδι στην Αθήνα με τη βοήθειά του φυσικά.

Ανέκαθεν ο Τζόκοβιτς ήταν φάν του μπάσκετμπολ και δεν έχασε την ευκαιρία να έρθει στο Φάληρο.