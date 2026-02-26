O Εργκίν Αταμάν έγινε έξαλλος στα τελευταία δευτερόλεπτα του Παναθηναϊκός – Παρί (26/02, 99-104). Γιατί αποβλήθηκε ο Τούρκος τεχνικός;

Ο Παναθηναϊκός δεν προστάτευσε την έδρα του, για ακόμα μία φορά τη φετινή σεζόν. Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν από την Παρί (26/02, 99-104) στην 29η αγωνιστική της Euroleague και πλέον γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη η υπόθεση πλεονέκτημα έδρας.

Αυτή τη στιγμή, έχουν ρεκόρ 16-13 και οι εννέα εναπομείνασες αγωνιστικές, θα είναι πάρα πολύ καθοριστικές.

Πρωταγωνιστής για τους Γάλλους ήταν ο Ναντίρ Χιφί, που σκόραρε συνολικά 20 πόντους. Από τους γηπεδούχους, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έκανε συγκινητική προσπάθεια, αφού είχε 27 πόντους με ένα τρομερό «ξέσπασμα» στο τέλος.

Όμως, η ομάδα του έφυγε με άδεια τα χέρια, έχοντας πάρα πολλά παράπονα από τη διαιτησία. Ο Παναθηναϊκός στα τελευταία λεπτά, αν και βρέθηκε να χάνει και με 14 πόντους έφερε το ματς στο καλάθι.

Με το σκορ στο 99-101, η μπάλα ήταν στα χέρια του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, λίγο πριν ακούσουμε για τελευταία φορά τον ήχο της κόρνας.

Ο Αμερικανός φόργουορντ αποφάσισε να πάει για τη νίκη και δοκίμασε να σηκωθεί τρεις, αντί να πάει για δίποντο.

Η προσπάθειά του δεν ήταν καλή και η μπάλα κατέληξε στην Παρί. Ωστόσο, ο Εργκίν Αταμάν έγινε έξαλλος, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και τα «έβαλε» με τους διαιτητές. Ο λόγος;

Ο Τούρκος τεχνικός θεώρησε πως έγινε φάουλ στην προσπάθεια του παίκτη του.



Όμως, δεν δόθηκε τίποτα και ο προπονητής του Παναθηναϊκού δέχτηκε τη δεύτερη τεχνική του ποινή στην αναμέτρηση και αποχαιρέτησε το ματς, λίγο πριν τη λήξη του.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο την «έκρηξη» του Εργκίν Αταμάν: