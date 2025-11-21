Η Ρεάλ έφυγε με το θετικό αποτέλεσμα απέναντι στη Ζάλγκιρις για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague, όμως ήδη από το φινάλε του πρώτου μέρους ο Σιλβέιν Φρανσίσκο είχε εκφράσει έντονα παράπονα για τη διαιτησία, τα οποία –όπως αποδείχθηκε– τον ακολούθησαν μέχρι και τη λήξη της αναμέτρησης.

Στο ημίχρονο, ο Γάλλος γκαρντ εξέφρασε δημόσια τη δυσαρέσκειά του: «Θέλω να πω κάτι… Ζητάμε απλώς περισσότερο σεβασμό. Υπάρχουν πολλά φάουλ που δεν μας δίνονται. Ελπίζω το δεύτερο ημίχρονο να είναι διαφορετικό, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη προστασία», ανέφερε.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο πρώην παίκτης του Περιστερίου επανήλθε ακόμη πιο φορτισμένος, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση τον εξόργισε:

«Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι παλέψαμε όσο μπορούσαμε. Όμως έγιναν πράγματα που δεν βγάζουν νόημα… Είδα πολλές αποφάσεις και πολλά φάουλ που δόθηκαν υπέρ της Ρεάλ. Δεν ξέρω τι να πω. Μείναμε στο παιχνίδι μέχρι το τέλος, αλλά δεν πήραμε τον σεβασμό που άξιζε. Είναι απογοητευτικό, γιατί παίξαμε καλά. Μισώ να χάνω, μπορώ να δεχτώ μια κακή εμφάνιση, αλλά όχι έναν τέτοιο τρόπο ήττας. Πιστεύω ότι έπρεπε να έχουμε κερδίσει. Είμαι πραγματικά εξοργισμένος με ό,τι έγινε».

Στη συνέχεια, μιλώντας για τη φάση όπου δόθηκε επιθετικό φάουλ, πρόσθεσε: «Ο Μαόντο είχε τη μπάλα και τον μάρκαρε ο Καμπάτσο. Δεν ξέρω πώς είδαν επιθετικό φάουλ σε αυτή τη μικρή επαφή. Και στο πρώτο ημίχρονο, όταν ο Φελίς με χτύπησε στην κνήμη και έπεσα, δεν δόθηκε τίποτα. Το ίδιο και στον αιφνιδιασμό με τον Αζουόλας (Τουμπέλις). Δεν ξέρω ποιον να κατηγορήσω. Οι διαιτητές οφείλουν να είναι πιο συνεπείς και να αναλαμβάνουν την ευθύνη τους, γιατί δεν γίνεται να κρίνεται έτσι ένα παιχνίδι».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στον αριθμό των βολών της Ρεάλ στο τελευταίο δεκάλεπτο: «Είκοσι βολές σε μια περίοδο είναι απαράδεκτο. Κάτι δεν πάει καλά. Η EuroLeague δεν θέλει να γίνεται συζήτηση για τους διαιτητές, αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Συμβαίνουν πράγματα που δεν μπορούμε να αποδεχτούμε. Εμείς για κάθε λάθος τιμωρούμαστε. Ήρθε η ώρα η διοργάνωση να παρέμβει, γιατί η κατάσταση έχει ξεφύγει».