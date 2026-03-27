Θα μπορούσε κάλιστα το 67-64 του πρώτου ημιχρόνου στη Χώρα των Βάσκων και την αναμέτρηση της Μπασκόνια με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, να ήταν τελικό σκορ. Ή έστω το αποτέλεσμα μετά από τρεις περιόδους αγώνα. Όχι όμως, αυτό έδειχνε ο φωτεινός πίνακας στην άδεια από οπαδούς «Fernando Buesa Arena» όταν οι παίκτες του Γκαλμπιάτι και του Ιτούδη, πήγαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα. Αφού πρώτα είχαν… οργιάσει στο παρκέ.

Δείχνοντας παράλληλα και τρομερή αλεργία στα αμυντικά τους καθήκοντα, Μπασκόνια και Χάποελ Τελ Αβίβ διέλυσαν το προηγούμενο ρεκόρ συγκομομιδής πόντων σε ένα ημίχρονο σε παιχνίδι της Ευρωλίγκα. Το οποίο κρατούσε από τον Γενάρη του 2025 και το παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μακάμπι Τελ Αβίβ. Εκεί όπου οι Ισπανοί είχαν βάλει 57 και οι Ισραηλινοί 63.

Αυτή τη φορά μία άλλη ομάδα από το Ισραήλ συμμετείχε στο… πάρτι. Το σύνολο του Δημήτρη Ιτούδη που είχε μάλιστα και το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος αυτού.

Οι αποστάσεις όμως και οι διαφορές έκαναν περίπατο. Μπασκόνια και Χάποελ Τελ Αβίβ έβαλαν μαζί 131 (!) πόντους σε ένα μόλις ημίχρονο. Με τον Ελάιζα Μπράιαντ να σέρνει τον χορό, έχοντας 21 πόντους σε 13′ μόλις αγωνιστικά λεπτά.

Σαν να μην έφτανε αυτό, με το τρίποντό του Μάρκους Χάουρντ σε νεκρό χρόνο στο πρώτο μέρος, η Μπασκόνια έσπασε και ένα ρεκόρ δεκαετίας με τους περισσότερους πόντους που έχει βάλει κάποια ομάδα σε ένα 20λεπτο.

Ήταν η Νίζνι απέναντι στην Εφές τον Γενάρη του 2015 με 65. Κρίμα αυτή η ματσάρα να διεξάγεται σε άδειες κερκίδες.