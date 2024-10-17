Κάζο ολκής για την Αρμάνι Μιλάνι στην έδρα της που είδε τη Ζαλγκίρις να επιστρέφει από το -27 και να φεύγει με το «διπλό». Χτίζει σερί η Παρτιζάν.

Η Αρμάνι Μιλάνο από το 2021 όταν και «τρύπησε» το ταβάνι της και πήγε στο Final Four της Κολωνίας, είναι ή του ύψους ή του βάθους. Η διαφορά φέτος είναι πως μετά από 4 στροφές, το… ύψος δεν έχει εμφανιστεί.

Αφού τη γλίτωσε από την Παρί στην έδρα της όταν και έπαιξε με τη φωτιά, η Ζαλγκίρις δεν της χαρίστηκε και της το… έκλεισε το σπίτι. Λίγες ώρες μετά τη βαριά ήττα από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, το σύνολο του Ετόρε Μεσίνα έδειξε να ξεσπά στη Ζαλγκίρις (προγήθηκε με 64-37 στο 26′) όμως βιάστηκε να θεωρήσει πως όλα είχαν τελειώσει και παρά την μεγάλη απόσταση που είχε εξασφαλίσει, την πάτησε.

Η ομάδα από το Κάουνας επέστρεψε από την κόλαση όπως είχε κάνει πέρυσι και στη Μπολόνια, φεύγοντας με ένα σπουδαίο διπλό. Ανέβηκαν στο 3-1 οι Λιθουανοί (μόνη ήττα από τον Ολυμπιακό), ανησυχούν όμως για την κατάσταση της υγείας του κορυφαίου Σιλβέν Φρανσίσκο (17π., 6 ασίστ) που αποχώρησε υποβασταζόμενος.

Πρώτος σκόρερ ήταν ο Ντοβίντας Γκιεντράιτις που σημείωσε νέο ρεκόρ καριέρας στο σκοράρισμα με τους 21 πόντους του (είχε 15 προχθές). Αφού τα… έσπασε στο ΣΕΦ, έβαλε 17 και κατέβασε 11 ριμπάουντ ο Νίκολα Μίροτιτς. Πολύ σημαντική η αποσία του του Νίμπο που παραμένει στα… πιτς. Γύρισε το πόδι του και δεν ξαναμπήκε ο Ντιόπ.

Τα δεκάλεπτα: 24-17, 49-31, 66-48, 82-85

Επιβλητική Παρτιζάν έκανε το 2/2

Με ρεσιτάλ δημιουργίας (23 ασίστ) και εκτέλεσης (11/23 τρίποντα) η Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ολοκλήρωσε ιδανικά την πρώτη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν που δεν τη βρήκε και πολύ μακριά από το σπίτι της.

Στο Aleksander Nikoloc Hall (κοινώς Χάλα Πιονίρ), οι «ασπρόμαροι» κατάφεραν και ξέφυγαν στο φινάλε (χέρι-χέρι μέχρι το 33′) για το τελικό 79-91 κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Πρώτος σκόρερ ήταν ξανά ο Στέρλινγκ Μπράουν που είχε 20 πόντους ενώ ακόμα τέσσερις… παρτιζάνοι ήταν διψήφιοι (Μπόνγκα 14, Ντιλικίνα 12, Κάρλικ Τζόουνς 11, Ίφε Λούντμπεργκ 11).

Όσο για τη Μακάμπι; Ο Ράντολφ ήταν ο τοπ σκόρερ της (17 στο ημίχρονο και 19 στο σύνολο) αλλά την παράσταση, έστω και σε μία ήττα, έκλεψε ο MVP της πρεμιέρας Ταμίρ Μπλατ, που έχασε το triple double για ένα ριμπάουντ και μία ασίστ (10π., 9 ριμπ., 9 ασίστ).

Στις 23/10 η Παρτιζάν θα φιλοξενήσει τη Βίρτους στο Βελιγράδι ενώ στις 24/10, η Ζαλγκίρις θα φιλοξενήσει τη Μακάμπι.

Τα δεκάλεπτα: 27-28, 46-42, 64-66, 79-91.

Μακάμπι (Ο.Κάτας): Χορντ 14, Λι 5 (5/8 βολές), Καμπά 1, Μένκο, Σόρκιν 11 (1), Ράιμαν, Ντιμπαρτολομέο (0/9 σουτ), Ριβέρο 15 (8 ριμπ.), Κοέν 4, Ράντολφ 19 (3/5 τριπ., 7 ριμπ.), Μπλατ 10 (2/7 τριπ., 9 ριμπάουντ, 9 ασίστ).

Παρτιζάν (Ζ.Ομπράντοβιτς): Ντέιβις 9, Λούντμπεργκ 11 (2/4 τριπ., 5 ασίστ), κ.Τζόουνς 11 (1/3 τριπ., 6 ασίστ), Ντιλικίνα 12 (2), Νάκιτς, Μαρίνκοβιτς 4, Ποκουσέφσκι 2 (3 μπλοκ), Μπράουν 20 (2), Μπόνγκα 14 (4), Τ.Τζόουνς 8.