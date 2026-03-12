Στο κατακόκκινο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο Ολυμπιακός θα μπει με άλλον κεντρικό χορηγό αφού αλλάζει εποχή με ένα deal από χρυσό.

Ο Ολυμπιακός σε μία νέα πραγματικότητα. Η μεταβίβαση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας που ούτως ή αλλώς συντηρεί εδώ και χρόνια, αναμένεται να περάσει και με τη… βούλα το προσεχές διάστημα στους «ερυθρόλευκους» που βάζουν νέους «συμμάχους». Ακόμα και… φάτσα κάρτα.

Ο Ολυμπιακός της σεζόν 2026-27 θα έχει άλλον κεντρικό χορηγό και συνεπώς στο μπροστά μέρος της φανέλας αφού σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Betarades.gr, αυτός θα είναι η Superbet που έχει μπει δυναμικά στην εγχώρια αγορά.

Η συμπόρευση με την Bwin που αποτέλεσε βασικός χορηγός του μπασκετικού Ολυμπιακού από το 2018 και μέχρι την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, αφού ανανέωθηκε η σύμβαση για μία τριετία το 2023, ολοκληρώνεται καθώς η οικονομική προσφορά που δέχθηκαν οι Πειραιώτες είναι… γιγάντια.

Πιο συγκεκριμένα ο νέος χορηγός του Ολυμπιακού πρόσφερε 43 εκατομμύρια ευρώ για την επόμενη εξαετία, ήτοι κάτι παραπάνω από 7 εκατ. ευρώ ετησίως. Ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό, στο οποίο φυσικά και έπαιξε ρόλο η αγωνιστική συνέπεια των τελευταίων ετών καθώς και το γηπεδικό ζήτημα.

Η Superbet που «βούτηξε» με γεμάτο το πορτοφόλι στα ελληνικά ύδατα τους τελευταίους μήνες, έχει προσεγγίσει και συμφωνήσει με μεγάλα αθλητικά brand της χώρας, με τον μπασκετικό Ολυμπιακό να αποτελεί πλέον… βιτρίνα για την εταιρεία.

Μία πολύ μεγάλη οικονονική προσφορά που δεν γινόταν να μην γίνει αποδεχθεί από τους ανθρώπους της ομάδας που κοιτάζουν να αναβαθμίσουν τον μπασκετικό Ολυμπιακό σε κάθε επίπεδο.

Φυσικά η χορηγική συνεργασία των δύο κορυφαίων brands δεν θα περιοριστεί μονάχα στη φανέλα, καθώς περιλαμβάνει ξεχωριστές κοινές δράσεις τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου.