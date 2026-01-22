Μετ’ εμποδίων έφτασε ο Παναθηναϊκός στο ιστορικό Γιαντ Ελιάου ενώ οι φίλοι της Μακάμπι μέσα στο γήπεδο υποδέχθηκαν κάτω υπό έντονες αποδοκιμασίες τον Εργκίν Αταμάν.

Η πολιτική – θέλοντας και μη – μέρος της οποίας είναι και οι διαφορές των λαών, εισχωρεί θέλοντας και μη σε όλο το φάσμα της κοινωνίας. Με τον αθλητισμό να μην μπορεί να αποτελέσει την εξαίρεση του γεγονότος αυτού. Μέρος τούτου και ο Εργκίν Αταμάν.

Ήγκικεν η ώρα μετά το 2022 ελληνική ομάδα να επιστρέψει στο Ισραήλ. Μετά από πιέσεις που δέχθηκε η διοργανώτρια αρχή, δόθηκε το πράσινο φως να επιστρέψει η δράση στη χώρα με την «ομάδα του λαού» να υποδέχεται το βράδυ της Πέμπτης (22/1) στο ιστορικό «Γιαντ Ελιάου» τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκα.

Κάτι λιγότερο από δύο 24ωρα μετά την άνετη επικράτηση επί της Μπασκόνια στο Telekom Center Athens, οι «πράσινοι» καλούνται να χτίσουν ένα νικηφόρο σερί σε καυτή ατμόσφαιρα και ξεπερνώτας τα προβλήματα τραυματισμών που έχουν.

Ο Εργκίν Αταμάν έχει να διαχειριστεί τις απουσίες των Κέντρικ Ναν, Ντίνου Μήτογλου και Τσέντι Οσμάν απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ που έχει ανεβάσει ταχύτητα το τελευταίο δίμηνο.

Η αποχή από τέτοιου είδους μπρα ντε φερ τα οποία έχουν «σημαδέψει» τη διοργάνωση, όπως είναι το ζευγάρι του Παναθηναϊκού με την Μακάμπι, έφερε ανυπομονησία και όχι μόνο. Τις διαθέσεις τους στο Ισραήλ τις έδειξαν από νωρίς.

Περίπου 300 φίλοι της Μακάμπι περίμεναν την αποστολή του «τριφυλλιού» κατά την άφιξη στο γήπεδο για να αποδοκιμάσουν τους παίκτες και κυρίως τον Εργκίν Αταμάν, ο οποίος έγινε από πλευράς του δέκτης λόγω της καταγωγής του, πολύ έντονων αποδοκιμασιών και μερικών άσεμνων χειρονομιών, λίγα λεπτά πριν το πρώτο τζάμπολ μόλις που βγήκε στο παρκέ.

Όπως γίνεται ορατό και από τα βίντεο που δημοσίευσε η επίσημη σελίδα του Παναθηναϊκού στα social media, η αποστολή των «πρασίνων» συνοδεύεται υπό έντονη αστυνομική δύναμη. Πολύ αυστηρά τα μέτρα προστασίας με ανθρώπους της ασφάλειας να συνοδεύουν παντού την αποστολή και τον Εργκίν Αταμάν, για να μην ξεφύγει η κατάσταση.

Περισσότεροι από 300 οπαδοί της Μακάμπι περίμεναν την αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR ακριβώς έξω από την είσοδο των αποδυτηρίων εξυβρίζοντας τον προπονητή μας, Εργκίν Αταμάν και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας μας.



—————-



More than 300 Maccabi fans were waiting for the… pic.twitter.com/0kmgmf4iEv — Panathinaikos BC (@Paobcgr) January 22, 2026

«Αισθάνομαι πολύ ωραία στην πόλη, αλλά όχι και στο γήπεδο με περισσότερους από 200 οπαδούς να με βρίζουν στην άφιξη, φωνάζοντας ‘Fck you! Fck you, Ataman!’. Αν συνεχίσουν και στο παιχνίδι, θα φύγω στα πρώτα 2-3 λεπτά», είπε στην τηλεόραση της διοργανώτριας αρχής ο Εργκίν Αταμάν σε απόσπασμα που δεν προβλήθηκε, σε μια προσπάθεια κατευνασμού της κατάστασης..

Παρόλα αυτά δημοσιοποιήθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό που έχει τα δικαιώματα.