Τι ανέφερε ο Εργκίν Αταμάν μιλώντας στους παίκτες του στα αποδυτήρια, μετά το Παναθηναϊκός-Χάποελ Τελ Αβίβ (18/12, 93-82).

Ο Παναθηναϊκός «έλιωσε» τη Χάποελ Τελ Αβίβ (18/12, 93-82) στο ΟΑΚΑ και κατ’ αυτόν τον τρόπο, το σύνολο του Εργκίν Αταμάν, μείωσε την απόσταση από την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Euroleague.

Μετά από 17 αγωνιστικές, ο Παναθηναϊκός είναι στο 11-6, ενώ η Χάποελ στο 12-5, κάτι στο οποίο στάθηκε μετά τη νίκη της ομάδας του και ο Εργκίν Αταμάν.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στους παίκτες του δήλωσε: «Είναι στην πρώτη θέση, αλλά όταν παίζουμε όπως σήμερα, είμαστε καλύτεροί τους!»

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο με μέρος της ομιλίας του Εργκίν Αταμάν μετά Παναθηναϊκός-Χάποελ: