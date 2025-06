Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Τζέριαν Γκραντ έως το καλοκαίρι του 2028. ☘️



Panathinaikos BC AKTOR is pleased to announce the extension of its partnership with Jerian Grant until the…