Η πλάστιγγα έχει αρχίσει να γέρνει προς την άρση των περιορισμών των Ισραηλινών ομάδων στην Ευρωλίγκα και σημαντικό ρόλο σε αυτό έχουν παίξει δύο Έλληνες.

Η εμπόλεμη κατάσταση των τελευταίων μηνών στη Μέση Ανατολή με επίκεντρο τη λωρίδα της Γάζας, πέρα από φρικαλεότητες για το ίδιο το δικαίωμα στη ζωή, έχει επηρεάσει – δευτερευόντως – κι άλλες πτυχές της κοινωνίας. Όπως για παράδειγμα τον αθλητισμό.

Εδώ και μεγάλο διάστημα, η Μακάμπι Τελ Αβίβ έχει βρει… καταφύγιο στο Βελιγράδι και την «Χάλα Πιονίρ» όπου δίνει τους αντός έδρας αγώνες της ενώ η Χάποελ των Ελλήνων που μπήκε μέσω EuroCup στη διοργάνωση και δείχνει ότι ήρθε για να μείνει, παίζει στη Σόφια.

Στη σερβική πρωτεύουσα αγωνίζεται και η Χάποελ Ιερουσαλήμ – με τον Έλληνα βοηθό προπονητή Θοδωρή Γιαννακόπουλο – για το EuroCup. Οι περιορισμοί φυσικά επηρεάζουν κι άλλες ομάδες της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης αφού για παράδειγμα οι τουρκικές, βάσει προγράμματος, θα δώσουν δύο λιγότερα εντός έδρας ματς στην πατρίδα τους (η Εφές τα έδωσε ήδη και την πάτησε) για το αγωνιστικό έτος 2025-26 σε ουδέτερο έδαφος ενώ επιπτώσεις υπήρχαν πρόσφατα και στην Ισπανία με παιχνίδια να διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών σε Βαλένθια και Τενερίφη, υπό τον φόβο επισοδείων.

Οι εξελίξεις όμως αναμένονται ραγδαίες όσον αφορά το status quo των Ισραηλινών ομάδων στο μπασκετικό, ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Σύμφωνα με το «Sport 5», την Τρίτη (21/10), είναι προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη ανάμεσα στους μετόχους για να αποφανθούν περί (πιθανής) επιστροφής της δράσης στο Ισραήλ και όχι απομάκρυνσής τους από τις διοργανώσεις όπως είχαν γράψει οι Ισπανοί, πως σκεφτόταν η FIFA να θέσει σε ψηφοφορία. Και βάσει του εν λόγου δημοσιεύματος, οι πιθανότητες πλέον είναι αρκετές.

Ο λόγος; Η διεργασία/δουλειά που έχει γίνει από τις Ισραηλινές ομάδες πριν την τηλεδιάσκεψη και ιδίως από τους Δημήτρη Ιτούδη και Μάνο Παπαδόπουλο. Ο έμπειρος Έλληνας τεχνικός που έχει και τη θέση του προέδρου της Ένωσης Προπονητών καθώς και το πεπειραμένο στέλεχος τόσα χρόνια του Παναθηναϊκού και όχι μόνο, έχουν τις γνωριμίες και την ικανότητα να ασκήσουν «πιέσεις» προς τα μέλη-ψηφοφόρους ούτως ώστε η πλάστιγγα να γείρει υπέρ του ναι, με άμεση ισχύ.

Ήδη σύμφωνα με το ρεπορτάζ από το Ισραήλ, υπέρ της διεξαγωγής των εντός έδρας αγώνων στην πατρίδα έχουν ταχθεί η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, για την οποία ισχύει ακόμα το εμπάργκο αλλά είναι μέτοχος και έχει δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και η Βιλερμπάν του Τόνι Πάρκερ. Άρα έχουν τις 4 από τις επτά συνολικά ψήφους που απαιτούνται για να πετύχουν τον σκοπό τους.

Μένει να φανεί ποια θα είναι η στάση που θα κρατήσουν οι υπόλοιπες ομάδες-μέτοχοι (Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Μπασκόνια, Φενέρμπαχτσε, Αναντολού Εφές, Αρμάνι Μιλάνο, Ζαλγκίρις Κάουνας, Μπάγερν Μονάχου, η άμεσα ενδιαφερόμενη Μακάμπι Τελ Αβίβ από το Ισραήλ κι η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, που είναι εκτός διοργάνωσης από τον Φεβρουάριο του 2022) ως προς το φλέγον αυτό ζήτημα, από το οποίο θα κοιτάξει να επωφεληθεί και η «ρωσική αρκούδα» για να επιστρέψει στον θεσμό από την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Εννοείται πως λόγο σε κάθε τελική απόφαση έχουν κι οι Ντέγιαν Μποντιρόγκα και Παούλιους Μοτιεγιούνας.

Όλα αυτά ενώ υπάρχει κατάπαυση του πυρός σε ισχύ.