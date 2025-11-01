«Ice on his veins» που λένε και στα χωριά μας, έρεε το βράδυ της Παρασκευής (31/10) στο αίμα του Γουίλ Κλάιμπερν, ο οποίος… έκαψε την Παρτιζάν μέσα στο σπίτι της για να χαρίσει την 5η νίκη της σεζόν στη Μπαρτσελόνα μετά τη συμπλήρωση των πρώτων οκτώ αγωνιστικών. Ψυχρός εκτελεστής.

Μία από τις μεταγραφές του καλοκαιριού στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης που πέρασε στα… ψιλά. Η «μπογιά» όμως το Κλάιμπερν περνάει ακόμα, στη Βαρκελώνη το έχουν καταλάβει και στο Βελιγράδι, το βίωσαν στο πετσί τους.

Η Παρτιζάν πίστευε ότι έχει το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα υπό έλεγχο, σε μία ακόμα επιστροφή του Κέβιν Πάντερ στο Βελιγράδι όπου και καταχειροκροτήθηκε. Η άμμος στην κλεψύδρα κυλούσε επικίνδυνα, η άμυνα έμοιαζε να είχε βγει. Ο Γουίλ Κλάιμπερν πάντως είχε αντίθετη άποψη.

Αποφάσισε να το «μπουμπουνίσει» με τον Ταϊρίκ Τζόουνς κρεμασμένο πάνω του. Από το… σπίτι του, ξεραίνοντας την Beogradska Arena. Οι φίλοι της Παρτιζάν έπιαναν το κεφάλι τους, δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που είδαν τα μάτια τους. Μπαμ και κάτω η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς διά χειρός Γουίλ Κλάιμπερν, στο ΣΟΥΤ της νίκης.

Βέβαια, με αυτά που είχε κάνει πέρυσι εκεί θα έπρεπε να το περιμένουν εδώ που τα λέμε. Η Βίρτους επισκέφθηκε την έδρα της Παρτιζάν τέτοια περίοδο πέρυσι χωρίς να έχει σημειώσει νίκη. Ο Κλάιμπερν όμως έδωσε σόου με 27 πόντους και 9/12 σουτ, πετυχαίνοντας τους μισούς σχεδόν (13) πόντους του, στο τελευταίο 15λεπτο.

Για να πει στη συνέχεια στην flash interview πως… «Είμαι απλώς χαρούμενος που πήραμε τη νίκη. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι δεν έχω κερδίσει σε αυτό το κτίριο εναντίον της Παρτιζάν, οπότε είμαι απλώς χαρούμενος που πήραμε τη νίκη.» Έναν χρόνο μετά η ιστορία επαναλήφθηκε με τον ίδιο θύτη και το ίδιο θύμα.

Η έννοια βέβαια «σουτ νίκης» διά χειρός Γουίλ Κλάιμπερν κάθε άλλο παρά άγνωστη δεν είναι για το ευρωπαϊκό στερέωμα μιας και ο ίδιος το έχει ξανακάνει με εξίσου εντυπωσιακό τρόπο και μάλιστα σχετικά πρόσφατα.

Και πάλι εκτός έδρας (Βιτόρια), ο Κλάιμπερν εκτέλεσε πέρυσι την Μπασκόνια που δεν έκανε φάουλ και το πλήρωσε αφού ο Αμερικανός με έμμεσο τετράποντο (!) – χωρίς ισορροπία – έδωσε τη νίκη στους Ιταλούς.