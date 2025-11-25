Ο Νικ Καλάθης έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του σε αυτό το γήπεδο, έχοντας συμβάλει σημαντικά στο μέγεθος του Παναθηναϊκού.

Ένα μέρος της καρδιάς του και των αναμνήσεών του θα είναι πάντα «πράσινο». Νίκες, κατακτήσεις τροπαίων, μεγάλες στιγμές, αποθέωση. Ο Νικ Καλάθης δεν πέρασε και λίγα στον Παναθηναϊκό (2009-12, 2015-20). Ο Παναθηναϊκός δεν πέρασε και λίγα με τον Νικ Καλάθη.

Ο Έλληνας διεθνής επέστρεψε σε ένα γήπεδο που μεγαλούργησε με άλλη φανέλα ετούτη τη φορά. Ο κορυφαίος πασέρ της διοργάνωσης που βρίσκεται στη δύση της καριέρας του αλλά παραμένει έκαστος στο είδος του, πήρε θέση με την φιλοξενούμενη ομάδα. Αλλά κατά την καθιερωμένη παρουσίαση των διαγωνιζόμενων ομάδω, μάλλον «ταξίδεψε» σε αυτά που έχει ζήσει με τον Παναθηναϊκό.

Ο Νικ Καλάθης δεν πήρε τα μάτια του από το cube όπου η «πράσινη» ΚΑΕ, πριν ακούσουν οι πρωταγωνιστές τα ονόματά τους και αποθεωθούν από τον κόσμο, παρουσιάζει στιγμές από την ένδοξη ιστορία. Και ο «Bold eagle» όπως τον έλεγαν οι συμπαίκτες του σε Φενέρ και Μονακό, δεν ξεκόλλησε.

Καρφωμένο το βλέμμα προς την οροφή όπου είδε σπουδαία γεγονότα και προσωπικότητες του συλλόγου να περνούν, στο βίντεο που έχει δημιουργήσει γεμάτο αναμνήσεις το «τριφύλλι».

Ο Καλάθης τίμησε τη φανέλα του Παναθηναϊκού, με τον οποίο πανηγύρισε και την κατάκτηση της Ευρωλίγκας το 2011 στη Βαρκελώνη πριν ψαχτεί στη Ρωσία και μετά στο ΝΒΑ. Η δεύτερη θητεία του στο ΟΑΚΑ κράτησε περισσότερο.