WILL MATHIAS LESSORT PLAY DURING EUROLEAGUE FINAL FOUR ?? Ergin Ataman's answer will surprise you 🤯🤯



🔗 https://t.co/LtukH1Ii5e



MATHIAS LESSORT VA-T-IL JOUER PENDANT LE FINAL FOUR ?? La réponse d'Ergin Ataman va vous surprendre ! 🤯🤯 pic.twitter.com/LtqmM9KHpF