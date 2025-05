Ο Έργκιν Αταμάν μίλησε για τον Ματίας Λεσόρ, αλλά και τον Τσέντι Οσμάν, το Final Four και τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε.

Ο Εργκίν Αταμάν, μετά την ιστορική πρόκριση του Παναθηναϊκού AKTOR στο Final Four της EuroLeague που θα διεξαχθεί στο Άμπου Ντάμπι, μίλησε στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων aa.com, αναφερόμενος στον Ματίας Λεσόρ και εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι ο Γάλλος σέντερ θα είναι παρών στο μεγάλο ραντεβού.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αναμένω τον Ματίας Λεσόρ να παίξει στο Final Four. Δεν έχει αρχίσει να προπονείται με την ομάδα, αλλά δουλεύει καλά. Είναι παραγωγικός. Τον περιμένω να μπει στην ομάδα την επόμενη εβδομάδα. Περάσαμε τα τρία τέταρτα της σεζόν χωρίς τον Λεσόρ, τον καλύτερο σέντερ στην Ευρώπη, και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Ήταν σπουδαία επιτυχία για εμάς, αλλά χρειαζόμαστε τον Λεσόρ στο Final Four. Εύχομαι να είναι εκεί με την ομάδα».

Στη συνέχεια, ο Αταμάν αναφέρθηκε στον Τσεντί Όσμαν και τα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια των αναμετρήσεων με την Αναντολού Εφές: «Λυπάμαι για όσα έγιναν με τον Όσμαν. Ο Τσεντί Όσμαν είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης και αρχηγός της εθνικής μας ομάδας. Θα δώσει μεγάλη μάχη για να φέρει στο σπίτι ένα μετάλλιο από το EuroBasket 2025. Δεν πιστεύω πως ο Όσμαν ήταν ασεβής ή αγενής απέναντι στους φιλάθλους της Αναντολού Εφές. Σίγουρα ήταν παθιασμένος να παλέψει για τη νίκη της ομάδας του».

Τέλος, μιλώντας για το Final Four, σημείωσε: «Αυτή η σειρά ήταν εξουθενωτική από κάθε άποψη. Δεν σκέφτομαι πολύ την Φενέρμπαχτσε αυτή τη στιγμή. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο Final Four. Παίξαμε με την Φενέρμπαχτσε στα ημιτελικά πέρυσι. Αυτή είναι η μοίρα, πεπρωμένο για εμένα. Παίζω απέναντι σε τουρκικές ομάδες. Θα είμαστε έτοιμοι. Θα κάνουμε τα πάντα για τη νίκη. Η Φενέρμπαχτσε είναι πολύ δυνατή ομάδα. Είχαν μια καλή σεζόν. Θα δούμε. Νικήσαμε την Φενέρ δύο φορές αυτή τη σεζόν. Παρ’ όλα αυτά αυτό δεν αποτελεί μέτρο για το Final Four. Αυτοί που το αξίζουν θα είναι σίγουρα στον τελικό».